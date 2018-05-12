「解怨脈」朱智勳首度踏上坎城 黃晸玟老練指示看鏡頭

黃正民（右起）、導演尹鍾彬、李聖旻和朱智勳齊聚坎城宣傳電影《北風》。（CatchPlay提供）

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坎城首映引發震撼話題的韓國電影《北風》，由《群盜》導演尹鍾彬執導，《哭聲》韓國影帝黃晸玟主演，改編自1990年代前往北韓探聽核武情報的南韓間諜「黑金星」的真實故事。今日於第71屆坎城影展午夜單元世界首映後大獲好評，全場起立鼓掌長達三分鐘之久。

昨日尹鍾彬導演攜《北風》主要演員影帝黃晸玟、《與神同行》「解怨脈」人氣男星朱智勳、《正義辯護人》演技派男星李聖旻出席坎城影展，年僅27歲就以處女作《兄弟以上，斷背未滿》入選「一種注目」的尹鍾彬導演，時隔12年帶著成熟之作重返坎城意義非凡，首次來到影展的朱智勳和李聖旻則難掩興奮，而二度參加影展的黃晸玟則笑容滿面，從容老練地指引大家看鏡頭。

尹鍾彬精細考究歷史細節、並真實捕捉北韓容貌，他表示：「我一直想拍一部寫實的間諜片，而南北韓這全世界唯一還處於冷戰狀態的地方非常適合。我也希望透過主角和他周旋兩方的遭遇，讓觀眾去思考我們長年來視彼此為敵的意義到底是什麼？」

《北風》描述1990年代中期，暗號「黑金星」的南韓「國家安全企劃部」情報員，假扮成南韓商人跟北韓進行商業交易，藉此滲透北韓軍事單位，打探核開發情報，他得在最危險的地方，贏得敵方的信任，沒想到一心只想完成任務的他，卻在不自覺中陷入南北韓權力高層間的恐怖陰謀。本片即將於8月24日全台上映。

(中時 )

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