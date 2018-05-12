《中時晚間快報》台大打臉教育部 校務會議壓倒性通過 促發聘管中閔

2018年05月12日 18:32 中時電子報 綜合報導

◎台大打臉教育部 校務會議壓倒性通過 促發聘管中閔

教育部上月底退回台大校長當選人管中閔聘任案，台大今日舉辦第二次臨時校務會議，農經系教授官俊榮、心理系教授徐永豐提修正案建議應依憲法及大學法保障大學自治之精神、捍衛本校權益，且教育部應盡速發聘，全案表決後以77票贊成、30票反對、3票空白獲得通過。

◎道歉惹議 柯P有感而發 台灣政治還是被6%綁架

對於近日因發言引發的爭議，台北市長柯文哲強調，台灣政治還是被不到6％政黨意識強烈的人綁架，他也在思考怎麼解決這個問題；社會上到底誰被綁架？柯僅說，意識形態強烈的人通常聲量高，會打電話抗議、表達意見，反而沈默雖是多數卻比較不吭聲，所以初選階段常常會往兩極移動，明明多數人還是在中間。

◎小英不願惹惱大陸 陸委會稱波頓應不會來台

美國在台協會台北辦事處新大樓今夏將落成，日前即盛傳美國國家安全顧問波頓可望於6月訪台並出席AIT新館開幕。對此陸委會副主委張天欽則回應，台北方面應不會邀請波頓到訪，因為這樣會惹惱大陸。

◎相隔18年唱進上海 羅大佑母親節憶恩寵

羅大佑去年10月展開「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會，在充滿溫馨與感恩的母親節前夕，羅大佑11日再戰上海，登上具指標性的萬人場館梅賽德斯奔馳文化中心開唱，他上回在上海開唱已相隔18年，重返上海依舊一票難求，現場更有許多為人子女帶著父母一同欣賞演唱會，羅大佑感性地說：「如果沒有為人父母，都不知道過去媽媽對我們有多好，母親真偉大！」他也把這場以「家」為中心出發的演唱會獻給全天下的母親，祝福大家母親節快樂。

(中時電子報)