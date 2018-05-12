象徵永不凋謝母愛 鋼鐵康乃馨、木玫瑰花束上場

2018年05月12日 18:50 中時 莊曜聰

台南市佳里區漳州社區為美化環境，種植有許多木玫瑰，果實外觀就像就像一朵玫瑰花，里長蘇順政用乾燥果實做成不凋謝的花束，象徵偉大母愛。（莊曜聰攝）

什麼花能夠象徵永不凋謝的母愛？勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特殊焊接職訓班，製作出市面上少見，用鋼鐵打造的康乃馨，漆上顏色後幾可亂真，而佳里區漳州社區則是利用木玫瑰果實當做乾燥花藝的材料，搭配棉花、滿天星做成花束，獻給媽媽們，意義特別。

特殊銲接班職訓師劉文賢說，鐵康乃馨做工可不簡單，要把數塊平面鐵片，以堆疊的方式銲接在蕊線上，再用高溫上千度的火焰加熱鐵片到軟化，並拿火鉗將鐵片塑型成花瓣模樣，再逐一噴漆上色，層次變化越多越花時間，平均每朵製作時間至少要1個小時。

雲嘉南分署長柯呈舫表示，康乃馨的紅色代表著愛與關懷，鐵製材質則有祝願母親能有「鐵打般」健康的身體，也象徵永恆的母愛，很適合當作母親節的禮物，很有紀念的價值，應該有不錯商機。

佳里區漳州里長蘇順政之前為了美化社區環境，帶回木玫瑰種子栽種，花朵酷似牽牛花的木玫瑰果實乾燥後，外型就像朵玫瑰花，社區不但用來做為乾燥花藝的材料，讓來社區遊玩的民眾體驗DIY課程，還開發出木玫瑰花束，盈餘還可回饋社區，蘇順政說，花束放上10年也沒問題。

(中時 )