金門後浦藝文特區7周年 希望市集多采多姿

2018年05月12日 18:43 中時 李金生

「希望市集」熱鬧登場，母親節前夕共度美好時光。（李金生攝）

琳瑯滿目的小攤商品，提供遊客多樣的選擇。（李金生攝）

特色小攤的創意商品，讓遊客流連忘返。（李金生攝）

希望市集也有美味小吃，滿足遊客的味蕾享受。（李金生攝）

紅男綠女穿梭來去，「後浦十六藝文特區」展現老街的新活力。（李金生攝）

陳氏宗祠旁的「後浦十六藝文特區」，已是全台十大觀光小城後浦的特色景點。（李金生攝）

療癒的多肉植物讓「希望市集」增添怡人的綠色氣息。（李金生攝）

閩南式連棟街屋的「後浦十六藝文特區」，已是青年人的休閒好地方。（李金生攝）

希望市集也有二手書籍，書卷味引來愛書人。（李金生攝）

嗯！這件看起來還不錯！（李金生攝）

小朋友也開心選購她們喜歡的趣味小商品。（李金生攝）

金門老街商圈最具人文風情的「後浦十六藝文特區」今（11）日下午舉辦熱鬧的希望市集，吸引兩岸遊客蜂擁來到，在5月溫馨的母親節前夕，攜手穿梭雅趣洋溢的特色小舖，共享午后假日美好時光。

這項由「後浦十六藝文特區」管委會與金門縣工策會共同主辦，在陳氏大宗祠旁原「後浦十六間」街屋登場的「後浦十六藝文特區」7周年慶，在以「希望市集」為主題的母親節活動中，讓絡繹來到遊客在駐足流連中，看到韻味老街人文風情的魅力。

閩南建築的連棟特色小舖裡，琳瑯滿目的商品有時下最流行，充滿療癒感的多肉植物、空氣鳳梨和黑蒜高粱養生醋、龜苓膏、手作牛雜餅、杏仁瓦片及草莓、迷迭香和青椒等有機農作物，還有二手衣服、書籍和放鬆精油、日常生活用品。

小舖商家推出特惠9折滿額贈的超值活動，另有500元禮券10個名額，今晚19點直播抽出幸運得主。只要到臉書「後浦十六藝文特區粉絲團」按讚，留言後浦十六7周年生日快樂並tag成功2名朋友，同時將分享設為公開，就能參加抽獎拿驚喜獎。

另外，今天在「希望市集」活動時間內，在任何3家消費不限金額，由攤商加蓋戳章，即可參加打卡抽獎活動，獎品多元獎項豐富，抽完為止

(中時 )