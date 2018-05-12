張庭瑚「帶敏感體質」拍鬼片 睡覺竟遭不明物「拉棉被」

2018年05月12日 18:43 中時 徐桐炘

羅家英、朱咪咪古裝亮相，張庭瑚直呼看了「想跪」！（良人行影業提供）

國片《切小金家的旅館》邀來香港知名演員羅家英及朱咪咪演出，主角張庭瑚恰好是周星馳系列電影鐵粉，「看到連台詞都會背！」能和2位大前輩合作非常興奮，「甚至想要跪下來迎接！」直呼：「好像電視機裡的人跑出來一樣！」他表示拍攝場開心又好玩，還搞笑說2人自帶「背景音樂」，「每次看到奶奶都會很想唱《唐伯虎點秋香》的〈紅燒雞翅膀〉，看到爺爺就會想唱的《大話西遊》的〈Only You〉！」

張庭瑚在片中飾演不信邪的高中生，但現實中「寧可信其有」，尤其本身具有敏感體質，容易感應到某些地方不是很乾淨，「會覺得怪怪的。」曾在日本旅行時睡在朋友家，卻出現超自然現象：「上個廁所回來要入睡時，發現被子慢慢被往下拉！」他當時只敢將眼睛微微睜開，但發現大家都在熟睡，又不敢驚動同行友人，最後只能將這件事藏在心裡，不敢和其他人說。

最近剛拍完藍正龍執導的《傻傻愛你，傻傻愛我》，被問如何度過母親節，張庭瑚表示因為和媽媽都不愛人擠人，所以很少過節，「會在其他相聚的時刻當作母親節在過。」但他不忘在節日前夕喊話：「媽媽給我最大的鼓勵就是默默的在背後支持著我，謝謝媽媽總是默默分享我的文章，這麼支持我，我愛她！」尤其媽媽很期待他首度擔任主演的電影，「因為媽媽那邊的親戚大部分都在高雄，所以可能會在高雄包場請親戚朋友看吧！」《切小金家的旅館》7月6日上映。

(中時 )