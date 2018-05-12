羅大佑開唱出動3500武警 感念母親「媽媽幫我的衣服『上漿』」

羅大佑在上海舉辦「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會。（種子音樂提供）

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羅大佑前天在上海舉辦「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會。（種子音樂提供）

羅大佑11日在上海舉辦「當年離家的年輕人」世界巡迴演唱會，適逢母親節，許多歌迷帶著父母一同欣賞，開唱前，他憶起與母親過去相處點滴，他說：「每次我看到太太在幫小朋友換衣服，我就想到媽媽以前也是這樣對我。」他小時候看到媽媽在寒冷的冬天裡早起，費勁地把他的一件件制服「上漿」。

他透露以前家裡沒有熨斗燙衣服，只好使用「上漿」這古老費工方法，讓衣服挺一點。當他憶起媽媽把衣服一件件撫平時，便想起女兒在太太手裡被照顧的模樣。他還分享幼時媽媽特意幫他的布鞋換新的鞋帶，他竟覺得彆扭，深怕新鞋帶被同學發現，「當時我不喜歡惹人注意的東西，長大才知道我的感覺太微不足道，不知道是好意。」

現為人父的他，感嘆：「我們如果不做父母，都不知道這些感覺，獻給全天下的母親，她們真偉大。」相當疼愛家人的他，在開唱前堅持要跟在台灣的妻女通電話，「聽到她們的加油聲，這對我很重要」，他昨返台跟家人過母親節。

而此次相隔18年返上海開唱，他表示心情較輕鬆，因18年前他演出時竟出動3500個武警維持秩序，「那時候嚇死了！我跟第一排前面距離15公尺，他們就在歌迷跟舞台中間，蹲在下面維持秩序！」此外，當晚還出現6位年僅20歲的女粉絲堵在慶功宴外，他一出現粉絲便直衝並偷親他臉頰，還說她們從內蒙追到上海，他儘管已經63歲，人氣更是銳不可擋。此外，羅大佑2018巡迴演唱會「當年離家的年輕人」19日移師至成都五糧液．成都演藝中心，6月23日廣州寶能國際體育演藝中心。

(中時 )

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