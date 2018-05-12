南化滅門》偷竊失風「搥死」3親人 逆孫聲押

2018年05月12日 19:07 中時電子報 張國欽

台南市南化區北寮驚傳3名老人遭殺害，死者李姓獨居老婦郭姓外孫到案坦承為錢殺人遭檢方聲押。母親節前夕，郭嫌的母親殯儀館認屍面對兒子殺了阿嬤，低頭飲泣，不發一語。

涉案的郭男下午移送台南地檢署，檢方並向台南地方法院聲請羈押。南檢發言人柯怡伶表示，檢察官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為10年以上有期徒刑殺人罪，有相當理由認為有逃亡之虞，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行，已向台南地院聲請羈押。

3名死者遺體被送往台南市殯葬管理所，檢察官林朝文下午會同法醫相檢。3名死者傷勢幾乎集中在頭部，死因還待大體進一步解剖報告出爐才能確定。

3名死者家屬也趕到台南市殯葬管理所等候，檢方當場召開臨時偵查庭，包括家屬確認死者身分、開立死亡證明書。郭嫌的母親，也是死者李姓獨居老婦的女兒，心情沉重靜坐在一旁，低頭飲泣，不發一語，認屍後頻頻拭淚。

死者李姓夫妻的女兒，進入解剖室認屍，看到父母頭部遭鐵鎚重擊變形，放聲大哭，在家人扶持下走出解剖室，哭喊「怎麼那麼恐怖」，情緒崩潰。

由於案發現場位處偏僻山區，立刻引起關注，玉井區及南化區的民眾議論紛紛。至於郭嫌永康區的鄰居，得知郭男為區區4000多元殺害至親，都不可置信地說，郭男平時看起來人蠻好的，很正常，不像是會殺人。

南化區北寮昨天下午發生的這起凶殺案，平時務農的83歲李姓獨居老婦及78歲、77歲李姓小叔夫婦，昨天下午被人發現陳屍在自宅。

警方獲報後封鎖現場採證，連絡上李姓老婦的女兒，再找到39歲郭男。警方查出家住台南永康、以泥水工為業的郭男，10日晚上從永康開車到南化和外婆吃飯，飯後行竊被發現，遭李姓舅公指責提及要報警處理，郭男惱羞成怒，返回車上拿了鐵鎚痛下殺手。

(中時電子報)