多元就業助新移民母親 為遲緩兒勇闖職涯

新移民阿莉（左）獨力扶養發展遲緩的孩子，經台中就業中心媒合到台灣陽光婦女協會學做饅頭。（盧金足攝）

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「哩厚！哇係阿莉！」印尼籍新移民阿莉，能以流利台語溝通，但找工作不易，4年來獨力扶養發展遲緩孩子，無法踏入職場，直到孩子早療後，能大聲喊出「媽媽」，心中大石暫時放下一半，開始展開求職之路，運用「多元就業開發方案計畫」媒合到台灣陽光婦女協會學做饅頭，將再進一學做芝麻醬、雪Q餅，發展一技之長。

阿莉的孩子已是適學年齡，學費與生活開支讓她滿心著急，沒有職場經驗的她，想找工作毫無頭緒，幸好透過鄰居介紹到台中就業中心幫忙，經就業服務員的評估推介，以及阿莉高度的求職意願，運用「多元就業開發方案計畫」引介到台灣陽光婦女協會工作。

先讓她進入陽光姊妹工作坊學做饅頭，熟練後再進一步學習其他難度較高的產品，例如芝麻醬、雪Q餅等，台灣陽光婦女協會體貼阿莉，讓她在周末輪班孩子無人照顧時，將孩子帶到協會設置的休息室，有工作坊的姊妹照應，讓她能放心工作。

現在阿莉不僅能賺取生活費還能兼顧孩子，更習得手作技術，阿莉說，「在我的心裡對陽光姊妹們有著無限感激！」像是她在台灣的家人，更是自己與孩子的避風港，穩定就業後，終於能開心地與孩子渡過溫馨的母親節。

台中就業中心主任黃瓊瑤表示，「多元就業開發方案計畫」單位透過漸進式的指導訓練，讓阿莉學會製作食品點心的技巧，到現在連結帳、銷售及包裝等技能都變成她的第二專長，如果有機會在市場看到阿莉在賣饅頭點心，希望大家可以給予堅強的她支持鼓勵。

(中時 )

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