盜用美女圖佯稱援交 男醫師遭詐5萬

2018年05月12日 19:36 中時 林郁平

林姓男醫師加入女子的LINE後，一步步掉入桃色陷阱。(林郁平翻攝)

詐騙集團假冒網路援交妹向尋芳客詐財，雖然已是多年老梗，但上當者仍不在少數，其中更不乏高社經地位人士被騙。北市1名36歲林姓男醫師，日前在LINE上與陌生女網友約定以3000元代價援交，林男按照指示以超商代碼繳費方式付出3000元後，對方卻表示擔心是警察釣魚，要求再提供5萬元保證金，林男不疑有他，又掏出大把鈔票繳費，直到發現對方不斷找理由要求加碼，才發現自己成了「假援交」詐騙集團的大肥羊。

警方調查，林男日前在家瀏覽網路文章時，在貼文下方的留言處看到1名面容姣好的女網友留下「加賴可約」訊息，便用LINE跟對方相約見面，林男抵達對方指定的超商後，卻接到自稱其「朋友」的男子來電，表示擔心遇到便衣警察，要求林男先付清3000元的援交費用並提供5萬元擔保金，等見面後確定不是警察就會歸還，林男便依其提供的客戶代碼列印繳費單繳費，不料對方卻不斷找理由要求繼續付款，林男這才驚覺自己被騙，氣得報警。

刑事局指出，假援交詐騙手法通常都使用美女照片為頭像，透過Facebook、LINE、網路聊天室、交友APP、網路貼文留言等管道散布援交訊息，引誘被害人加LINE詳談，等被害人上鉤後就謊稱擔心警察查緝，要求被害人購買遊戲點數、轉帳匯款或以超商代碼繳費等方式驗證身分或提供保證金，若被害人不從，甚至會打著黑道幫派名義恐嚇被害人，指責其戲弄小姐、看不起兄弟等，表示已掌握被害人個資，若不繼續交付財物，就要讓被害人身敗名裂或對其家人不利，呼籲民眾切勿聽信陌生網友片面之詞，輕易匯款或以購買遊戲點數、超商代繳等方式交付財物，以免落入桃色陷阱，有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )