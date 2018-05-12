女兒致命灌籃 李李仁片場看直播感動到淚崩

2018年05月12日 19:11 中時 蕭雅玲

李李仁婚後第一次主持兒少節目《動物方城市》搭檔朱蕾安，2人今（12日）進棚錄影。李李仁表示，大女兒從小學5年級下學期就在家自學，老婆陶晶瑩親自負責督導女兒課業，運動方面則由他陪伴，由於女兒從小對籃球很又興趣，也曾多次代表學校參加新北籃球比賽，今天還特地參加林書豪籃球夏令營徵選，因為報名人數實在太多，不確定會不考上，但小孩喜歡籃球，就讓她去玩一玩。女兒將在暑假過後升上國中，很多學校知道女兒籃球打得好，都來找他們希望女兒能就讀他們學校，但這方面的事則由老婆陶晶瑩與女兒一起討論，希望能選出最適合女兒的學校。

李李仁表示，女兒幼稚園開始就對球類很有興趣，「當時就陪她一直運，運到大班，有時還會叫我把她架到肩膀上投籃，一直到小三、參加邱宗志教練的籃球營、進入校隊，到前幾個月她參加新北市對抗賽，投進一球致命的絕殺球，當時我在廈門拍戲有看直播，看到女兒投進致勝的一球，獲勝後就開始哭。」半夜2點半收工回到飯店，他興奮到睡不著，不斷在網路找影片看女兒打進致命絕殺球的角度，甚至還邊哭邊跟教練討論到半夜三點半。他說，「哭的原因是因為從小到大，我一直陪她打球，看到她今天有這樣的能力，是做父親的感動。」

女兒即將在暑假後升上國中，現在很多學校也都有跟老婆陶晶瑩聯絡，但夫妻倆選擇尊重小孩意見，現階段就是等5月21日全國賽打完再說。他說，女兒喜歡運動當然很好，但也很擔心小孩過度運動在成長過程中反而是不好，所以跟老婆陶晶瑩考慮保持良好運動習慣，但是國中會不會打到專業校隊，這個還在考慮。

他透露，女兒自五年級下學期開始在家自學，每天可以睡到9、10點，然後在家開始上課，下午才到學校籃球隊練球，他常跟老婆陶晶瑩說：「她是全台灣最幸福的小學生。」因為自學可以學到很多她想學的內容，如可以選擇自己有興趣的英文項目，團體生活就進球隊練球，對此，他很感謝陶晶瑩做了自學的決定，把小孩的課業跟活動安排得非常好。

(中時 )