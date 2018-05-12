台北宣布國際影視投資方案起跑！金額高達百萬美金

台北市電影委員會副主任委員饒紫娟正在說明與紐西蘭電影委員會的一系列合作計畫。（影委會提供）

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逾百位國際影人共襄盛舉。（影委會提供）

台北市電影委員會（以下簡稱影委會）為促進影業國際合作，於11日在坎城影展市場展上宣布台北市國際合製影視投資方案起跑，針對前來台北市拍攝，啟用台灣演員以及主創人員，或雇用台灣的後期、 動畫特效公司的影片，給予投資金額，將於今年中正式開放申請，入選的單一製作案可獲得的最高投資金額可達一百萬美元。

今年是影委會成立十週年，副主任委員饒紫娟在說明酒會表示，十年來協拍共計超過5000部影片，其中包含673部國際製作案。為因應影視產業的快速變遷，影委會的下一個十年將加速結合人才與資金，強化產業鏈，擴張國際市場。希望能透過該投資方案，增加合製案的國際競爭力，藉以提升台北市的國際能見度。

影委會日前才與舊金山電影委員會簽署合作備忘錄，目前也積極與紐西蘭電影委員會進行多項電影合製計畫，紐西蘭影委會國際關係部總監裴恩思(Chris Payne)也特別前來致詞，開場即以紐西蘭原住民話祝賀大家，他強調這次在自由貿易的架構下與台北市電影委員會進行多項合作。其中包含以台灣以及紐西蘭原住民為主的一系列影視合作案，雙方正密切合作，發展相當令人期待。

另外昨日稍晚，韓國電影《工作》(The Spy Gone North)在坎城首映，該片在台灣台北市陽明山中山樓、撫遠街、大龍峒等場景拍攝，韓方在片尾以文字及Logo大篇幅感謝台灣的影一製作所，以及台北市政府、台北市文化基金會、台北市電影委員會。由於該片在台北市拍攝近三週，影委會協助接洽片中眾多場景，該片成果再次證明影委會及台灣電影從業人員在影視國際合作中的實力。

(中時 )

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