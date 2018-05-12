台大自主聯盟：教育部應儘速聘任合法選出的校長

2018年05月12日 19:37 旺報 李侑珊

台大今日召開臨時校務會議，經由校務會議代表投票，針對重啟校長遴選一案，遭到否決，對此台大自主聯盟晚間發出聲明，教育部應儘速聘任合法選出的校長，今日的台大宣示，將繼續與全台高教體系站在一起，對抗政府公權力的壓迫，也表現出捍衛全台大學自治與學術自由的決心與風骨。

【教育部應儘速聘任合法選出的校長】

臺大自主聯盟新聞稿全文

●臺大捍衛大學自治的風骨與情操

2018年5月12日，臺灣大學寫下歷史的新頁！在教育部蠻橫侵犯大學自治的

一百多個日子裡，這一天，臺大在校務會議中以集體的智慧與勇氣，通過請求教育部儘速發聘的決議，不負臺大作為全臺一流大學的歷史使命。今日的臺大宣示將繼續與全臺高教體系站在一起，對抗政府公權力的壓迫，也表現出捍衛全臺大學自治與學術自由的決心與風骨。

●教育部應儘速聘任合法選出的校長，勿犧牲高教，勿摧毀人民對政府的信任

今日的投票結果也表示臺大師生期許教育部做出一個符合民主法治價值的決定，讓政治力退出校園，還給高教一個自主的教學研究空間。在現階段高度競爭的國際化環境中，教育部勿因政治因素而犧牲臺大幾十年來辛苦建立的良好教育環境與國際聲譽。請政府儘速聘任遴選委員會合法選出的校長，勿拉長線，犧牲台灣高教與台灣人民對政府的信任，相信這對政府來說，也非其所願。

●支持學生會促進學生權益的主張，期許未來各方充分討論

對於此次臺大學生會所提促進學生權益、增加校務會議、遴選委員會席次的議案，臺大自主聯盟深感認同，也為此案在今日校務會議中遭到否決而感到惋惜。期許臺大學生會在未來經由公聽會與辯論會等公開形式，邀請各方參與討論，形成較為清晰的師生共識。

最後，感謝此次參與校務會議的所有代表，與關注此議題的所有師生員工及一般民眾，我們正在一起寫歷史！再次呼籲教育部，請儘速聘任本校合法選出的校長，還給臺大、高教體系和整個社會一個純淨的校園。

(旺報 )