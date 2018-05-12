孔曉振為演中國籍保姆苦練中文 毀容在臉上點30顆痣

孔曉振在《消失的女人》的演出被讚譽攀登演技高峰。（華聯國際提供）

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韓國懸疑電影《消失的女人》由兩大實力派女神孔曉振、嚴智苑所主演。該片不僅是2017年韓國電影十大賣座電影之一，擁有「韓劇收視女王」稱號的孔曉振，因此首度入圍韓國奧斯卡（青龍獎）最佳女主角，尤其她在片中角色設定為中國籍保姆，必須展現突破性演技：「大家都知道我是韓國人，為了成功說服觀眾我不是，真的很困難！」

除了苦練中文，用中文講對白外，孔曉振在外型上也大膽挑戰以接近素顏的淡妝演出，接了厚重的長髮，甚至在臉上畫了30顆痣，連曾奪下青龍獎影后的同片搭擋嚴智苑看了也大讚其專業，並說：「當我在拍攝時看到她，真的覺得她是一位好演員！」表示女演員要放棄自己的外貌，挑戰自己另一個形象，也讓同樣身為女演員的她覺得很帥氣。

該片以「兩位極端母親心機對決」的故事出發，是韓國影壇首見「雙女主」的演技較勁電影，孔曉振在劇照中時而像天使一般微笑著和孩子玩耍，時而又面無表情、目光冰冷，也吊足觀眾胃口，電影特映會結束後，更有粉絲讚：「故事看到最後，的確讓人不勝唏噓。」主角 嚴智苑也曾分享對該片的期許：「我和孔曉振將會拍出讓女人們既感動又猜不透下一步的精采故事。」

適逢五月份母親節的到來，片商華聯國際應景推出「跨越時代的美麗 - 韓流巨星影展 第一季」，一次祭出三部韓國年度最不容忽視的口碑傑作，分別由大勢韓星 孔曉振 所主演《消失的女人》、人氣影后 金荷娜《記得愛過你》以及即將來台的國民初戀秀智大銀幕代表作《絕代戀歌》，以獨特的角度訴說三個不同世紀、不同年代女人的人生旅途，於5月18日起3部新片同步正式上映。

(中時 )

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