2018年05月12日 19:44 中時 林郁平

台北市消防局第四救災救護大隊12日士林承德公園，舉辦「慈母恩赤子心，攜手防災go安馨」社區防災園遊會。

消防局統計，去年火災發生案件，在建築物火災中，以住宅火災占72%為最多，另起火原因，以爐火不慎占39.9%最多，電氣因素占30.5%次之。為加強民眾正確防災觀念，活動現場有防災闖關遊戲、防災知識有獎徵答等，闖關遊戲設有「溺境求生」、「住宅保命神器」、「新移民防災」、「真．火場VR體驗」、「視訊119報你載」等創意防災宣導攤位，以及「救心巴士」、「地震體驗車」等體驗項目供民眾學習。其中「視訊119報你載」告訴大家，下載視訊119APP可同步傳送影像照片及報案人GPS座標，119執勤員可立即了解災害現場狀況，透過即時視訊、影片播放功能與報案者互動，進行線上急救，以提高傷患存活率。

活動現場特別準備免費康乃馨獻給現場媽媽，因6月至9月是民眾到海邊遊憩戲水消暑的高峰期，消防局也提醒民眾，夏日戲水防溺10招及救溺5步：

一、防溺10招：選擇合法水域場所、避免危險行為及不惡作劇、注意水位變化及氣象報告、注意身體狀況與下水前暖身、不長時間浸泡及不落單、加強泳漂技巧等。

二、救溺5步：叫(大聲呼救)、叫(呼叫119、、118、110、112)、伸(利用延伸物，竹竿、樹枝等)、拋（拋送漂浮物，球、繩、瓶）、划（利用大型浮具划過去，船、救生圈、浮木、救生浮標、保麗龍等)。

(中時 )