慈母恩赤子心 攜手防災go安馨

北市消防局舉辦「慈母恩赤子心，攜手防災go安馨」社區防災園遊會。(林郁平翻攝)

友善列印
中時

台北市消防局第四救災救護大隊12日士林承德公園，舉辦「慈母恩赤子心，攜手防災go安馨」社區防災園遊會。

消防局統計，去年火災發生案件，在建築物火災中，以住宅火災占72%為最多，另起火原因，以爐火不慎占39.9%最多，電氣因素占30.5%次之。為加強民眾正確防災觀念，活動現場有防災闖關遊戲、防災知識有獎徵答等，闖關遊戲設有「溺境求生」、「住宅保命神器」、「新移民防災」、「真．火場VR體驗」、「視訊119報你載」等創意防災宣導攤位，以及「救心巴士」、「地震體驗車」等體驗項目供民眾學習。其中「視訊119報你載」告訴大家，下載視訊119APP可同步傳送影像照片及報案人GPS座標，119執勤員可立即了解災害現場狀況，透過即時視訊、影片播放功能與報案者互動，進行線上急救，以提高傷患存活率。

活動現場特別準備免費康乃馨獻給現場媽媽，因6月至9月是民眾到海邊遊憩戲水消暑的高峰期，消防局也提醒民眾，夏日戲水防溺10招及救溺5步：

一、防溺10招：選擇合法水域場所、避免危險行為及不惡作劇、注意水位變化及氣象報告、注意身體狀況與下水前暖身、不長時間浸泡及不落單、加強泳漂技巧等。

二、救溺5步：叫(大聲呼救)、叫(呼叫119、、118、110、112)、伸(利用延伸物，竹竿、樹枝等)、拋（拋送漂浮物，球、繩、瓶）、划（利用大型浮具划過去，船、救生圈、浮木、救生浮標、保麗龍等)。

(中時 )

南港桂花節園遊會 結合防災宣導 喜迎52周年！華夏科技大學蛻變創…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。