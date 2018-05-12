喜迎52周年！華夏科技大學蛻變創造先機

2018年05月12日 19:46 中時 葉書宏

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，舉辦一系列慶祝活動。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學今（12日）歡慶52周年校慶，校長陳錫圭在典禮中表示，未來校務經營構面，將以精實校務、落實回饋；雲端服務、智慧校園；組織變革、提升績效及健全財務、永續發展作為主要發展策略。

陳錫圭強調，以「掌握變局、創造先機」作為華夏邁入生存發展關鍵時刻，及想要永續生存的不二法門，更強調強大自己才是解決所有問題的唯一方法。他勉勵師生，低頭抬頭都是一輩子，與其低頭賭氣，不如抬頭爭氣，期盼全體師生皆能攜手合作，共同打拚。

華夏今年8月抑將迎接完工啟用媲美飯店級新學生宿舍，除提供優質居住環境及生活品質，更給予雙北市以外地區新生第1年免住宿費，居住雙北市學生及舊生抑提供優惠措施，學生皆引頸企盼。宿舍公共空間設有圖書館、交誼廳及閱覽室，1樓大門入口裝設人臉辨識系統，華夏期盼讓外縣市學生家長更放心讓子女北上就學，除有更好學習環境，未來更有充分就業機會。

據了解，「圓通雅筑學舍」為圓通禪寺與達永建設為大專校院學生量身打造的新建大樓，此學舍位於華夏科大正對面，故於學舍新建之初，該校即優先為華夏學子先行預訂全新學舍，為學生全力把關安全、舒適、便利之住宿環境。

此外，學舍工程結構完工進入室內裝修期，該校更委請達永建設專案安排室設系、建築系專業課程學生赴工地參觀學習，創造難得之現場實務經驗。

華夏科技大學獲教育部同意107學年度起，分別與香港樹仁大學及澳門管理學院合作開設「資產與物業管理碩士境外專班」，企盼藉由該校在台灣物業管理學術界領導者之地位，共同培育兩岸三地物業管理專業人才，抑提供當地相關從業人員，能有更多的進修機會，落實產學合作雙贏之局面。

校慶當天上午9時30分「校園毒品零容忍」宣示活動展開，以擊破「毒」、「菸」兩字冰磚及施放宣導氣球方式，展現全校師生「新世代反毒-從華夏出發」之決心。

上午10時起展開各項慶祝活動，其中由華夏、新北市政府衛生局、中和區衛生所及啟新診所，共同合辦之「華夏i健康-集點讚」活動，吸引師生熱烈參與，共設有體能大考驗、健康飲食聰明配、BMI轉一轉、性福巴士等站。

上午10時30分舉行校慶慶祝典禮，各界來賓計有陸軍六軍團司令徐中將、三支部上校劉指揮官、滬江高中蔡校長、中華高中卞校長、達永建設莊董事長及林執行長、澳門管理學院校董會包司庫、鄭代理院長、香港商業專科學校曹助理校長及智光商工、竹林中學、泰北高中、新北高工、南山中學代表等。

典禮中頒發傑出校友獎、資深教職員獎、良好態度典範獎及攜手東南亞獎，最後在資源生為全天下媽媽獻唱歌聲中畫下完美句點。

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(中時 )