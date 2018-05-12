「兩岸一家親」有什麼錯？李來希批柯文哲歹勢說

2018年05月12日 19:44 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

為爭取與民進黨合作，台北市長柯文哲對於「兩岸一家親」爭議，他表示讓大家聽了不爽，只能跟大家講歹勢，被認為首度為「兩岸一家親」致歉，立即引發藍綠陣營解讀及抨擊。對此，全國公務人員協會理事長李來希認為，「兩岸一家親」有什麼錯？炎黃本一家，我們都是一家人，為什麼要道歉？一語中的揭開民進黨台獨主義者企圖割裂兩岸同屬中華民族的陰謀。

柯文哲在2015年提出「兩岸一家親」，主張兩岸關係應要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，盼中國大陸理解台灣對民主自由的堅持。這種有利兩岸化解衝突的主張，與民進黨激化兩岸差異，「去中化」達成獨立意圖相悖。至此，民進黨對柯文哲從市政到言行種種發動攻擊，綠營媒體、名嘴每天、每周、每月說三道四，真的發揮了「眾口鑠金」、「三人成虎」效果。柯文哲不敢再提「兩岸一家親」、國民黨也不敢提「兩岸一家親」。民進黨主導「台灣意識」，只有他們說的才算此數；不同陣營、個人主張常遭民進黨政府發動各式各樣攻擊、詆譭，有人稱此為「綠色恐怖」。柯文哲被迫對「兩岸一家親」說法「歹勢」，也有感而發認為，台灣社會在政治上被不到6%的人綁架。

對柯文哲為「兩岸一家親」致歉，全國公務人員協會理事長李來希在臉書發表看法：「兩岸一家親」有什麼錯？炎黃本一家，我們都是一家人，為什麼要道歉？跟誰道歉，跟老祖宗道歉嗎？還是跟兒孫們道歉？道歉什麼？向老祖宗道歉我們不該來？還是跟兒孫們道歉他們不該來？然後再跟外人道歉？「道歉」這兩個字不是中國字嗎？

網友留言喊讚：「我們本是炎黃子孫，跟對岸是同文同種，這是不可抹滅的事實」、「大家都是唐山過台灣」、「任何議題都會被政治化藍綠化，以至於無法客觀看待解決問題。」亦有人批柯文哲「人格放兩旁，選票擺中間」、「遇到選票骨頭就變軟了」。

(中時電子報)