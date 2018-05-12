影)變態男車內「獻寶」 美身材西施見狀嚇回小屋

2018年05月12日 20:01 中時電子報 呂妍庭 、 張國欽 中國時報／

變態男子假意要買檳榔，卻坐在駕駛座上對著檳榔西施打手槍。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣中埔鄉國道3號交流道附近一處檳榔攤，今12日上午有1名開藍色自小客的駕駛停在檳榔攤前，假意要買檳榔，卻坐在駕駛座上對著檳榔西施打手槍，檳榔西施見狀，馬上退回檳榔攤內，監視器畫面也被上傳臉書，引發網友一片罵聲和議論，警方主動介入偵辦，已找檳榔攤業者和嚇到驚訝的檳榔西施製作筆錄，並追查露鳥男子到案。

變態男子假意要買檳榔，卻坐在駕駛座上對著檳榔西施打手槍。（呂妍庭翻攝）

受害的方姓女子在臉書PO文，表示把影片PO上網，是不希望再有下一個受害者，也不想讓這種人逍遙法外，希望讓大家都知道有這樣的變態會出沒在嘉義或任何一處，女孩們要小心。不要被這變態欺負了……」

網友們紛紛痛罵男子變態，「這麼小還拿出來丟臉！」、「噁心死了！幹這種蠢事一定不是男人」、「這個人病的不輕喔」、「妳要大聲說：喔幹！怎麼那麼小隻也在ㄆ一ㄢ～！」、「靠，好小，我看了我多次才看的出來，比我兒子的還小！！」、「不要再說什麼都是因為女生穿的很露才會讓人有邪念啦！ｘ！馬的！明明就是滿腦子都洨的人有問題，老是要檢討被害人！」。因車牌全都錄，警方有信心可以很快就找到人小”！」。

(中時電子報)