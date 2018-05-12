黃明志私訊李佳薇 慘被當詐騙集團冷處理半年

2018年05月12日 20:08 中時 蔡琛儀

李佳薇昨接受直播節目專訪，宣傳她將出席5月19日「第二屆金羽獎頒獎典禮」擔任表演嘉賓，她先前和黃明志合作歌曲〈一起飆高音〉網路點閱率已超過470萬，談起兩人合作，她笑說原本兩人完全不認識，某天在粉絲專頁收到一名自稱是「黃明志」的人私訊她：「Hello你好，我是黃明志。」當下她覺得本人的個人帳號怎可能會用自己名字，而且還是到她粉絲頁傳訊息，不是透過公司，她直覺就是詐騙集團，就不予理會。

直到半年後，她換了新電腦在整理粉絲專頁，又看到這則訊息，李佳薇想說就回個話：「你好，該不會是詐騙，哈哈。」沒想到黃明志也幽默回覆：「哈，半年才回覆，就算是詐騙，也餓死了…」就此就牽起兩人合作的機緣。後來她聽黃明志解說歌曲的意境以及是為了與她合作才量身打造，李佳薇立即答應，MV拍攝過程，更發現黃明志是個全方位鬼才。

第二屆金羽獎頒獎典禮星光雲集，5月19日（六）在台大體育館舉辦，下午5點星光大道，晚上7點頒獎典禮。黃子佼與Lulu擔任典禮主持人，丹尼斯與劉容嘉則是負責星光大道。李佳薇為了當天的演出，做了全新的組曲安排，一定要讓現場歌迷朋友聽到耳朵讓上天堂。當晚演出陣容還包括：林宥嘉、陳勢安、葛仲珊、盧廣仲。頒獎典禮免費索票請上KKTIX或是透過17直播LIVE觀看。

(中時 )