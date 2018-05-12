無視台大校務會議表決 教育部：盡速重啟校長遴選

2018年05月12日 20:15 旺報 簡立欣

台大臨時校務會議12日針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議，教育部人事處稍晚以〈台大校長遴選案程序瑕疵，請台大儘速依法轉請遴委會處理〉為題發新聞稿表示，尊重台大臨時校務會議針對該校長遴選事宜相關的討論，但仍提醒台大應依法儘速將5月4日函文意見促請遴委會重啟遴選程序，補正瑕疵。

教育部人事處表示，台大校長遴選過程中出現的程序瑕疵，並非經過此次校務會議幾個議案討論後，即獲得補正；此次臨時校務會議所做決議，亦可一併提供遴委會參考。

教育部進一步說明，有關國立大學校長遴選作業，係依《大學法》第9條及其授權訂定之《國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法》規定，由遴委會本獨立自主精神執行遴選作業。《大學法》第1條亦明定，大學係在法律規定範圍內享有自治權，基此，對於國立大學校長遴選事宜，教育部、學校及遴委會均須依《大學法》、《教育人員任用條例》及校長遴選相關法規審慎執行。教育部的適法性監督，也不會影響大學自治所保障的學術講學、研究自由。

教育部也指出，台大臨時校務會議表達出儘速處理校長聘任案的嚴肅期盼，這與目前教育部以符合正當行政程序原則，要求儘速重啟台大校長遴選程序，所做的努力並無不同。但更重要的是，重啓遴選程序補正瑕疵，能成就遴選公平公正，平息校園紛擾的現象。在台大臨時校務會議表現其自主期待後，應即「依法行政」，督促遴委會依主管機關教育部的意見，處理校長遴選相關事宜。

(旺報 )