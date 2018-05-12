影》陸空姐遇害宣告破案 4人外洩案情照被刑拘

2018年05月12日 20:28 中時電子報 盧伯華

空姐遇害警方宣布破案 滴滴打車正式道歉

喧騰一時的大陸空姐遭網約車司機姦殺案終於正式宣布破案。12日下午，鄭州市市委宣傳部公布了鄭州警方有關此案調查情，確認打撈出屍體DNA屬劉姓案犯。另調查期間一名鄭州公安局輔警將案情照片於網上私傳後外流，嚴重傷害受害者及家屬，該輔警及傳播照片的3名友人已遭刑事拘留。

據《北青網》報導，5月12日鄭州警方「平安鄭州」權威發佈，稱備受公眾關注的殺害滴滴順風車乘客一案的犯罪嫌疑人劉某華的屍體被警方打撈出來。隨後，警方通過對屍體DNA鑒定，確認此次打撈出的屍體系犯罪嫌疑人劉某華。至此「5.7」故意殺人案正式宣告破案。

報導說，鄭州警方接獲受害者家屬報案後展開調查，發現李姓受害者離開航空港區沃金大酒店後，通過滴滴打車軟件叫車前往鄭州火車站。途中李姓受害人曾發微信告訴同事「司機是個變態，說我長得漂亮想親我」。次日，受害人便與家人失去聯絡。

警方調查滴滴打車安全部門獲知受害者所乘網約車牌號與車主姓名，同時獲報某處荒地發現一具女屍，通過現場勘查與證物比對確定死者系失蹤的李姓受害人。同時，警方結合網約車主劉某華於5月6日0時2分許退出滴滴打車app，並註銷滴滴打車軟件等行為，初步確定劉某華具有重大作案嫌疑。

警方調查發現，受害人在酒店門口乘坐滴滴網約車不久後便遇害，犯案車輛離開命案現場至一處河邊大橋上停止。警方調取河道監控發現，疑似有人在案犯停車處跳入河中。

報導說，經比對屍體現場和遺棄車輛現場兩地的物證及相關生物檢材，檢出被害人與案犯DNA，並於案犯跳河處上下游打撈。最後在下游約50公里處打撈出屍體，經過外部特徵辨認符合案犯體貌特徵，DNA樣本鑒定與案犯劉某華相符，因此宣告全案偵破。

此外，鄭州市公安局在偵辦案件過程中，發現一張包含有受害人信息的案件現場照片在網絡上流傳，發現是公安局警犬訓導支隊輔警郝某利在專案組協助工作期間，將獲取的案件現場照片私自傳播給朋友劉某洲、張某、張某超等人，其朋友又將照片轉發至各自的微信群中，造成涉案照片在網絡上大量傳播，嚴重傷害受害人家屬的感情，造成惡劣的社會影響。5月12日下午，上述4名因涉嫌侵犯公民個人信息，遭警方刑事拘留。

(中時電子報)