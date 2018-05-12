桃中茂新天地母親節 邀俏媽咪聽音樂、逛市集

中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)

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中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)
中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)
中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)
中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)
中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)
中茂新天地邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽。(蔡依珍攝)

緊鄰桃園藝文特區的中茂新天地，12日為歡度母親節，與台灣藝術市集協會共同舉辦「俏媽咪幸福時光市集」，除集結20家市集攤商，擺出各式母親節手作禮品，還邀請社會局輔導的「桃姊妹格子舖」共襄盛舉，照顧弱勢媽媽，晚間還有草地音樂會，一同度過溫馨又有意義的周末假期。

座落北桃園副都心蛋黃區的中茂新天地，是結合超市、餐飲、運動與喜宴會館的複合式商場，在母親節前夕中茂新天地匯集各式母親節手作禮品、甜點蛋糕、鮮花，並結合母親節主題相關食品、飲品等，還請來吸睛的胖卡餐車、街頭藝人及小丑氣球等熱情演出，讓全家大小一起到中茂新天地聽音樂、逛市集，共度母親佳節。

其中社會局與愛筵社會服務協會共同培力的「桃姊妹格子舖」，是為桃園的單親等弱勢婦女提供一個經濟自立的機會，單親媽媽們創立自己的小小工坊，販售自製手創品與各式點心，例如雪Q餅、滷豆干、手工香皂、以及各式可愛又實用的包包等，中茂新天地希望給予弱勢婦女更多鼓勵和支持，希望大家一起度過溫馨又有意義的周末假期。

(中時 )

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