白宮譏馬侃「快死了別理他」 各界抨擊不厚道

2018年05月12日 20:44 中時電子報 江飛宇

美國共和黨籍參議員約翰馬侃(John McCain)是個相當資深的國防委員會委員，他現年已81歲，然而目前正與腦癌在搏鬥中。即使如此，擇善固執的他，依然堅持自己的行事原則，拒絕配合共和黨政府所提名中情局長提名人吉娜．哈佩爾(Gina Haspel)。白宮對這位老議員了講了非常難聽的重話「那就別理他，反正他快死了」此話一出引起各方撻伐。

美聯社報導，81歲的馬侃知道自己時日無多，所以正忙著推銷自己的一生回憶錄，還有其他的身後事。在他的新書中，提到與川普總統立場相反的許多主張，包括他為何反對哈佩爾的人事任命案，他提到哈佩爾同意很多殘酷不人道的審訊手段，比如水刑還有毆擊。他也表達對川普的不滿，他說「不希望川普出席自己的喪禮」。白宮也不包裝的回擊這位老議員，白宮聯絡室特別助理凱莉．沙德勒(Kelly Sadler)竟說「他的立場也不重要，反正他快死了」，此話一出，引起各界的震驚，美國政壇風氣境如此敗壞。

越戰期間的馬侃，是一名戰機飛行員。(圖/美國國會圖書館)

馬侃不是普通人物，祖父老約翰馬侃與父親小約翰馬侃皆官拜美國海軍上將，他自己也是軍人，是著名的美國軍事家族。在越戰期間，馬侃雖是將軍之子，卻仍擔任第一線作戰任務，他是戰鬥機飛行員，曾經不幸遭到擊落，被北越所俘。北越知道他是重要人物，把他送到聲名狼籍的火爐監獄，許多美國戰俘都在此處被嚴刑拷打逼問情報，被稱為「河內希爾頓」。馬侃在此處遭到6年多的折磨，但他沒有屈服過，是著名的硬漢。戰後轉往政界，在專業、形象、操守都堪稱極佳。也曾經是共和黨總統候選人。因此當白宮如此亂說話時，幾乎是不分黨派的引發各界批評。

馬侃遭到北越俘獲6年，直至1973年才獲釋。圖回美國不久即受尼克森總統的召見，身體還很虛弱，必篢以拐杖助步。(圖/美國國會圖書館)

但是亂說話的也不只白宮。福斯新聞在本週曾訪問一位退休的空軍將軍湯姆麥．麥金奈尼(Tom McInerney)，他說「馬侃知道刑求有用，他被稱為告密者約翰(songbird John)」，此話一出爭議太大，福斯趕忙說，將來不會再找麥金奈尼上節目。

前副總統拜登(Joe Biden)週五表示，馬侃正在為自己的生命而戰，他應該得到更好的尊重，而不是如此惡鬥。他說：「我們的孩子會以我們的言行為榜樣，令人遺憾的問題是，如今政治風氣已伊于胡底 ，低落到不知什麼程度。」

眾議院議長保羅．萊恩Paul Ryan說：「馬侃是我們所有人的英雄，他的言行將是重要的遺產。

馬侃在去年7月份被診斷罹患膠質母細胞瘤，這是一種侵襲性腦癌。他於在十二月離開華盛頓，回到亞歷桑納州的老家，許多人都會前去拜訪問題， 包括前紐約市市長彭博（Michael Bloomberg）。

雖然名聲很好，不過馬侃仍只是個政壇孤鳥，大多數共和黨參議員還是支持哈佩爾的人事任命。只有少數朋友支持他，比如參議員藍德．保羅(Rand Paul)，他說失們不該支持那些參與過酷刑的人，這是不道德的。

(中時電子報)