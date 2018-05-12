蛇蠍人妻冷血殺害丈夫及小王 烤熟分鄰居

2018年05月12日 20:49 中時 施施

美國印第安納州1名冷血人妻4年前先誘騙情夫前往自家，再與丈夫共謀殺害情夫，事後還將屍體肢解烤熟，並分送鄰居食用。這名蛇蠍心腸的婦人其後又把毒品注入丈夫體內，再用枕頭悶死丈夫。近日該名婦人上述2項謀殺罪名成立，遭判終身監禁。不過，婦人的家屬及鄰居懷疑，她除了丈夫與情夫之外，另外還殺了9人，並製成「人肉BBQ」。

案情披露，2014年，密西根州的35歲女子柯克倫（Kelly Cochran）以邀約做愛為由，把「小王」雷根（Chris Regan）騙至艾恩里弗的自家，再由丈夫傑森（Jason Cochran）出手將他射殺。事後，兩人合作肢解雷根的屍體，把肉烤熟，分給鄰居，剩下的殘肢則埋在森林中。

傑森殺害雷根後，做夢也想不到自己竟然會成為妻子的下一個目標。柯克倫於2016年2月，在印第安納州霍巴特，先把海洛英注入丈夫體內，然後再把他悶死。潛逃2個月後，柯克倫於2016年4月在肯塔基州落網。

法庭文件顯示，科克倫夫婦結婚當晚，互相許下不得出軌的諾言，如果任何一方外遇，對方就可以把第三者殺死。但柯克倫在庭上表示，她以為上述諾言是開玩笑，並對丈夫殺死小王感到憤怒，因此才會向向丈夫狠下毒手。

根據印第安納州的認罪協議，柯克倫先後承認犯下2項謀殺罪，分別遭判終身監禁及65年刑期。負責調查雷根命案的艾恩里弗警察局長弗里佐（Laura Frizzo）表示，她會繼續追查真相；又指柯克倫承認，仍有其他被她殺害的受害者屍體埋在明尼蘇達州、田納西州及印第安納州，但他們的身份及埋屍地點仍待調查。

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(中時 )