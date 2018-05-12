校務基金財務疑雲 政大：元大捐贈款一切依法依規辦理

2018年05月12日 21:08 旺報 簡立欣

針對信傳媒11日報導〈政大校務基金財務疑雲，企業捐贈1億元到哪去了？〉，政大12日發出嚴正聲明，表示元大捐贈款一切依法依規辦理。

聲明稿全文如下：

國立政治大學表示，元大捐贈款確實進校務基金銀行帳戶，且政大對捐贈款處理一切依捐贈目的及校務規劃統籌分配，依法依規辦理。某媒體以有疑慮的爆料者為名，無端指涉「……爆發疑案」、「……規避外界監督」等用語，以及張冠李戴誤讀數據，所作不實指控，嚴重傷害政大校譽。

政大表示，已多次說明103年校務基金決算數中的受贈收入約9400萬元並非元大捐款，某媒體却仍誤導「受贈收入小於一億」，未善盡查證責任，且「張冠李戴」缺乏專業。

政大再次強調，元大捐款在103年12月底入本校校務基金銀行帳戶，年度結帳先以（暫收及待結轉帳項）入帳，本捐贈款係指定用途，未支用前，依據「政府會計準則公報第2號第4點」不能認列（受贈收入），104年受贈後本校持續依捐贈意旨規劃用途，尚未使用之受贈款全數認列（預收收入）。所謂預收收入，係指已收尚未支用之計畫款，補助款及受贈款收入等。

政大指出，捐贈款使用，一切依捐贈目的及校務規劃統籌分配。由於該捐贈款為指定用途，指定用於「提升本校人文、生活、通識教育及其他一般教育之改善」。本校捐贈款依支出的用途分列在「收支餘絀表」中，如用於聘老師，則出現在（教學及研究訓輔成本），如用於獎學金，則出現在（學生公費及獎勵金）等等。

政大表示，依據校務基金管理委員會設置辦法第五條：「本委員會每學期至少召開會議一次，必要時得召開臨時會…」，校務基金並無所謂「管理委員的空窗期」。周行一校長103年11月16日上任，上任前的委員任期至103年11月30日，委員的敦聘需經校務會議通過，本校於104年1月16日召開校務會議通過新任委員聘任案。本校校務基金管理委員均依規定每學期召開1次以上會議，維持校務之正常運作，清清楚楚，並無所謂的空窗期。

政大再次說明，本校捐贈意願書針對「是否同意將姓名、身分、捐款金額…..」勾選「同意」或「不同意」，依據「個人資料保護法」與相關法令之規範，維護捐款人權益，本來就會定期更新檢視，包括發現是否有不同意揭露者被誤植，或有意願變更者，均於接獲通知後第一時間進行更正，一切尊重捐贈者意願，並無所稱「記者致電詢問後……更改……」，均屬記者未善盡查證義務之猜測。

(旺報 )