酒駕撞碎天倫夢 堅強美魔女守護癱女22年 獨力養大3子女

樂觀堅毅的美魔女媽媽董玉英(右)，守護車禍後癱瘓的小女兒伶禎(左)22年，走過漫漫復健長路，獨力扶養3子女長大成人。（謝瓊雲攝）

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小女兒伶禎(前排右)22年前因車禍意外，頸部以下癱瘓重殘，在母親董玉英(後排右二)堅毅的守護和哥哥姊姊的愛護下，現在是彰化縣脊髓損傷重建協會的口啣畫家；董玉英也獲今年彰化縣模範母親表揚，成為全場最年輕的獲獎者，前排左為協會執行長江信行。（謝瓊雲攝）
員林市模範母親劉施腰女士(左二)在現任彰化縣地政處長的兒子劉坤松牽手攙扶下，在紅地毯上與縣長魏明谷夫婦合影留念。（謝瓊雲攝）
彰化縣今天表揚全縣模範母親，最高齡者為溪湖鎮102歲的人瑞錢金治(前排中)，36歲嫁作繼室，未再生育，侍奉公婆、相夫教子，扶養10歲繼子成人，由最小的孫子陪同受獎。（謝瓊雲攝）
彰化縣政府舉辦慶祝母親節活動，在全國麗園飯店表揚全縣38為模範母親。（謝瓊雲攝）
縣長魏明谷、劉慧如夫婦一一為模範母親們奉茶。（謝瓊雲攝）

22年前的夏天，董玉英開開心心與先生帶著2歲小女兒出門散步的董玉英，迎面而來一輛吉普車酒駕，撞碎一家天倫夢，沒時間傷感憂愁的她，努力工作養家，陪伴癱瘓重殘的幼女復健，一間扛起養育三名子女的重擔，12日彰化縣政府表揚全縣38名模範母親，她成為全場最年輕的受獎者。

54歲的董玉英表示，夫妻倆原本在員林華成市場賣水果，天外飛來的橫禍，丈夫傷重不治、自己也重傷，全身多處骨折，小女兒左腳被輾得血肉模糊。

她說，當時躺在病床上，想到丈夫走了，10歲長女、9歲兒子還在念小學，家中沒錢，差點連健保都沒有；住院一個多月她就辦出院，一心只想趕快賺錢別讓孩子們沒飯吃。

事後才得知小女兒伶禎也傷勢不輕，住院一段時間後才發現頸椎位移傷及脊髓神經，已錯過黃金治療期，導致下半身癱瘓，還有腦傷癲癇後遺症。

為母則強！除了陪伴稚女走過漫長的復健治療歷程，董玉英一人身兼多職，賣水果、也擺攤賣衣服，照顧婆婆，龐大的生活重擔、經濟壓力，並未將她打倒、壓垮，她始終樂觀、堅強。小女兒伶禎樂觀開朗的笑容，更是全家的開心果，現在工作空檔母女倆常相偕四處走透透。

兒子張家瑋說，身為獨子心中常心疼、不捨媽媽的辛苦，但媽媽總是非常堅強，很少在他們姐弟面前表露傷心、怨懟，他高中畢業後從開始工作、也曾當職業軍人，努力存錢，前年到澳洲打工一年，返國後終於有能力買房子，有自己的家安頓母親、小妹，再也不用四處租屋。

大女兒則說，雖然失去爸爸，但媽媽努力讓他們衣食無缺，家中氣氛也一直很好，她從小到大並不覺得有什麼缺憾、或與其他正常家庭不同。

董玉英淡然說，發生這種事誰都不願意見到，只能怪「運氣不好」，最欣慰伶禎的哥哥姐姐很懂事、一直幫忙照顧小妹，不讓她擔心，當年醫生口中斷定活不過3、4年的伶禎，如今也已24歲，更成為彰化縣脊隨損傷重建協會油畫班口啣畫家，畫作色彩繽紛展現女兒青春熱情的活力，她反而覺得小女兒「運氣很好」、生在這個家庭，有這麼多人愛她、呵護她。

彰化縣政府社會處今天舉辦慶祝母親節表揚活動，別開生面由縣長魏明谷、劉慧如夫妻攜手帶隊開場，隨後所有獲獎者在家屬、子女陪同下，走紅地毯依序步入會場；並安排溫馨的感恩儀式，由子女撫摸母親雙手，擦護手霜、按摩，再為母親戴上專屬純銀感恩戒指，象徵母愛光輝一樣閃耀，最後由魏明谷一一向獲獎母親奉茶。

今年獲頒獎表揚的模範母親為：陳林晚、呂王敏、曾陳吻、鐘吳綉絹、温張嬉、郭秀霞、謝楊伴、雲洪葱、柯吉鳳、侯黃雪清、梁王玉蘭、黃吳嬋娃、洪蔡屘、江詹秀敏、劉施腰、錢金治、陳張月雲、黃曹里、莊準、張陳甘、游林玉、曾美雲、楊麗華、盧陳隨、吳慧湘、陳雪、許阿織、陳秀顏、蔡桂花、陳謝研、謝金珠、黃謝桂美、陳玉真、董玉英、姚淑敏、楊素卿、周張志英、林芳春等38人。

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(中時 )

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