全國首屆十校百部動畫聯合展出 260位新銳作品亮眼

第一屆《聯動－連動》全國動畫系聯展今（12）日在府中15新北市動畫故事館開展。（葉書宏翻攝）

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第一屆《聯動－連動》全國動畫系聯展今（12）日在府中15新北市動畫故事館開展。（葉書宏翻攝）
第一屆《聯動－連動》全國動畫系聯展今（12）日在府中15新北市動畫故事館開展。（葉書宏翻攝）

第一屆《聯動－連動》全國動畫系聯展今（12）日在府中15新北市動畫故事館開展，跨全臺北中南10所大專院校，共260位新銳高達101件的動畫作品一次盡覽！

展覽自即日起至5月27日，更於影廳內播放精選作品，千萬不要錯過，《聯動－連動》全國動畫系聯展，首次集結了各大專院校的動畫創作新銳，上百件的作品中更有多件得了國內外影展、設計比賽的獎項，來自台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所的楊詠亘導演作品《關於他的故事》獲2018金穗獎最佳動畫片、2017金馬獎最佳動畫短片入圍，楊詠亘說，《關於他的故事》靈感來自於家中牆上外公的相片，用動畫來認識那個在阿姨舅舅們描述高大嚴肅、又是金毛碧眼，挖過金礦、做過學徒、打過山賊的外公故事，除了他以外，其他同學作品也分別獲國內外動畫影展的多項獎項。

嶺東科技大學王亭婷、張晏慈、張以青、蔣沛容、王雅萱共5位年輕學生創作《獸》則獲得了德國紅點設計獎-傳達設計獎的動畫作品，講述獵人尊敬自然，與自然共生共存的故事，希望可以喚起社會的環境保育意識。

除匯集各校學生優秀動畫作品外，此次特展同時結合了展覽、放映及藝術家交流等不同方向，認識新銳動畫藝術家作品中所包含的豐富創作能量及多元發展。《聯動－連動》全國動畫系聯展自即日起至5月27日於府中15新北市動畫故事館4至5樓展覽室展出。

展示作品包含VR虛擬實境、海報、劇照、角色偶及手稿等，更在5月26日下午4點於B1新北市紀錄片放映院播映精選動畫，讓市民朋友們認識這些動畫界優秀的未來之星。邀請民眾前來一起支持學生原創動畫！詳細活動訊息可至府中15官網及臉書查詢或電洽29683600。

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