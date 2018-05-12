馬哈迪任命檳城林冠英為財長 44年首位華裔部長

2018年05月12日 21:40 中時電子報 江飛宇

馬來西亞新任總理馬哈迪在週六任命3位長，其中財政部長是華裔的林冠英(Lim Guan Eng)擔任擔任，這是44年來，第1位重要內閣職務交給少數族裔人士。

美聯社報導，馬哈迪新任命的3名部長分別是：林冠英出任財政部長、前副總理穆尤丁·亞辛( Muhyiddin Yassin)為內政部長，穆罕默德·薩佈(Mohamad Sabu)為國防部長。

週三，馬來西亞的希望聯盟(Pakatan Harapan)取得選舉勝利，這個聯盟是由馬哈迪的土著團結黨、林冠英的民主行動黨、薩佈的國家誠信黨共同組成，因此在勝選之後，也必須由3黨建立執政聯盟。馬哈迪復出成功，他先前已擔任22年的馬國總理(直到2003年卸任)，如今回歸，已是92歲高齡，成為世界上最老的國家領導者。

林冠英成為財政部長也相當特別，因為自1974年以來，財政部長這個重要職位一直是穆斯林族裔。先前林冠英自2008年以來，是檳城的首席部長，他的經濟政策相當成功，在他上台之前，檳城的經濟成長率是全馬來西亞最差，但是之後一路上升，到了2014年，成為全馬來西亞人均所得最高的區域。

林冠英在得到任命後，他強調自己是馬來西亞人，會確保所有馬來西亞人的利益受到保護。

馬哈迪說，他的內閣總共有25名成員，將在未來一周內公布其餘成員。可以確定的是，他的副總理將會點名旺阿芝莎(Wan Azizah Wan Ismail)，將會是馬國第一位女性副總理。

此外，為了制定靈活的經濟政策，馬哈迪還表示，未來會建立一個特別的5人理事會，主要商討經濟和財政事宜，該理事會將網羅馬來西亞首富郭鶴年，他同時是華人富豪榜排名第4的人物。

至於前總理納吉，將會以貪瀆的罪名加以週查，主要是侵佔國家基金達45億美元之多。但納吉否認有任何不當行為。

(中時電子報)