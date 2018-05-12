亞東醫院懷恩節　器官捐贈追思紀念

2018年05月12日 22:15 中時 葉書宏

亞東醫院今（12日）為器官捐贈人、捐贈家屬、受贈人，以及所有獻身器官捐贈工作的人員舉辦「懷恩節—器官捐贈追思紀念活動。」（葉書宏翻攝）

亞東醫院今（12日）為器官捐贈人、捐贈家屬、受贈人，以及所有獻身器官捐贈工作的人員舉辦「懷恩節—器官捐贈追思紀念活動。」（葉書宏翻攝）

亞東醫院今（12日）為器官捐贈人、捐贈家屬、受贈人，以及所有獻身器官捐贈工作的人員舉辦「懷恩節—器官捐贈追思紀念活動。」（葉書宏翻攝）

「如果有一天，你的家人離開這個世界，留下的你請放下悲傷，讓離世的家人好好放心去旅行。」亞東醫院今（12日）為器官捐贈人、捐贈家屬、受贈人，以及所有獻身器官捐贈工作的人員舉辦「懷恩節—器官捐贈追思紀念活動。」

活動在感動與淚水交流的氣氛中舉行，一個半小時的會程以「放心去旅行」為主題，讓將近200位的參與者，終於能放下彼此的牽掛，帶著愛回到各自的生活中繼續旅行。

亞東醫院肝臟移植團隊的負責人鄭國祥副院長致詞時指出，「人都有走的一天，但是器官捐贈者卻把他們的愛心留在人間。台灣每年有9000多位病人等待器官捐贈，但是只有兩百位捐贈者。而幸運的受贈者，就像帶著捐贈者寶貴的生命，繼續傳承下去。所以我們要特別感謝所有捐贈者家屬無私的大愛。」

鄭國祥副院長隨後帶領亞東醫院各個移植團隊的代表上台，一字排開向與會家屬及受贈人鞠躬致意，並排出「為愛翻轉生命，放心去旅行」字樣，希望大家都能收拾起不捨，為愛好好活下去。

(中時 )