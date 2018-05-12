非僅下海游兩圈！陸國產航母試航或需1年

中國首艘國產航空母艦於4月底進行清理後準備進行試航，航母隨後斷進行鳴笛和發動機試車，艦島的頂部已經掛上試航信號旗。（圖／網路）

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中時電子報

中共海軍最近的新裝備中，國產航母絕對是最受外界關注的焦點，尤其最近進行的海試，更可以說是航母加入海軍序列的最後一步。但因這是首艘自製航母，試航項目極為複雜，整體試航時間可能長達1年。

據《看看新聞》報導，一艘航母要入列海軍，要經過設計、建造、下水和海試4大步驟，軍事評論員王強認為，國產航母選擇5月這個時間點進行海試，除規定試驗項目外，還應結合船廠周邊海域水流航速，以及航道控制等具體情況，來綜合考慮如何確定試航水域和離港時間。其中水域選擇要根據試航項目需要，應盡量避開漁場與一般船舶航線；如需拋錨，應注意水下底質情況和有無海底電纜、沉船等，還應根據氣象選擇海況較平靜的水域。

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共軍直-18運輸直升機在大陸國產航母甲板上降落，目前這艘航母正在大連港附近海域試航。（圖／環球時報）

王強說，遼寧號試航選擇大連港附近黃海北部遼寧灣，但遼寧艦前身是一艘經過海上實際航行的船體，很多性能經過了實踐檢驗，因此在試驗時並無拖船全程伴隨。而首艘國產航母是中國自主設計製造，船體結構、製造工藝、動力系統、電子系統都是首次接受檢驗，作為5萬噸級的大型船舶，航行中需要面臨水域水文的變化，船體結構壓力的變化，這些對於國產航母的試航都是極大挑戰。特別是國產航母的首次試航還處於非正常船舶狀態，對車、舵的使用會受到種種限制，航行中也會存在很多不確定因素，需要申請護航和拖輪伴航，以滿足試航船的不測之需。

報導指出，美國海軍曾經有一艘艦艇出廠試航時，發現停不下來，原來駕駛台車鐘的「停車」位置螺旋槳的螺距角不在零位，這種情況只能在試航時發現並解決。除了航行時主機經常要求開慢車、暫時停車、甚至拋錨修理等情況發生外，試航船的雷達、電羅經、磁羅經等助航設備還需要調試、校正。

此外，試航艦員可能來自各個不同的部門、單位，彼此間不瞭解、不熟悉，還需要磨合和協調。因為國產航母的特殊性，艦員應具備豐富的專業知識和技能，可以推測許多部門重要崗位的水兵應當都經過遼寧號相應戰位的培訓。而作為首艘國產航母，艦上新設備較多，需要官兵瞭解航母特性與設備操作使用性能，比如操作使用中的舵類選擇和最大舵角等，主機可連續啟動的次數，如何使用助航設備，空載和壓載狀態下的穩性是否符合安全的要求等等。

王強說，試航主要以動力系統開車熱機為始，待動力系統達到工作條件，艦艇即可離開碼頭進入試航海域展開試驗。動力系統試驗並不是簡單的速度增加試驗，還要配合操縱系統進行相關試驗，比如單車雙車緊急減速、緊急增速等情況的操控。而操縱系統既要檢查艦艇的航行穩定性還要考慮軍用艦艇的戰術動作完成情況，會安排進行急速轉彎等大機動動作，當然首次試航是否會對這些項目進行檢驗還要考慮海況和艦艇本身性能要求。

中共海軍首艘國產航母深受外界矚目。(圖片來源／中國軍網)

檢驗電氣系統也是這次試航的重要環節，特別是現代軍用艦艇電氣系統工作狀態更加複雜，既需要在航行中檢驗與動力系統的配合，也要考慮自身的戰技指標等是否達標。當然，對於航母這樣的大型水面艦艇平台而言，由於艙室結構複雜、設備眾多，不能也不可能在一次試航中完成所有檢驗科目。按照艦艇建造時間比例，由於首艘國產航母用時1年完成舾裝，海上試航還有可能也是安排了1年時間。

(中時電子報)

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文章來源：不僅是下海游兩圈！國產航母到底要試什麼？

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