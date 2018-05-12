動力火車開唱黃小琥挺出櫃 顏志琳慶50大壽母驚喜現身

動力火車顏志琳（左）、尤秋興，邀黃小琥（中）在演唱會中擔任嘉賓。（華研國際提供）

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顏志琳、尤秋興在高雄巨蛋開唱。（華研國際提供）
顏志琳、尤秋興在高雄巨蛋開唱。（華研國際提供）
尤秋興的媽媽（左起）、顏志琳的媽媽，特地到場支持。（華研國際提供）

動力火車歡慶出道20周年，12日在高雄巨蛋舉辦「跟動力合唱20年世界巡迴演唱會」，由同為Pub出身的黃小琥擔任嘉賓助陣，一同飆唱〈熱情的沙漠〉，他們相識多年，黃小琥大讚動力火車2人逾40年的好友誼，她打趣說：「不然你們出櫃，你們就像青梅竹馬一起長大，平常1對夫妻都無法像2位維持這麼久的關係，祝福2位！」她接著演唱經典作品〈沒那麼簡單〉，嗨翻全場。

3人相識多年，首度同台合唱，黃小琥表示「你們的表演、講話，真的好好笑」，尤秋興則說：「我很怕小琥姊，因為妳總是帶著殺氣、很少笑。」她透露在Pub演唱的資歷，「我比較持久，你們唱一家倒一家，我唱一家開一家」，她曾在電視上看過動力火車的紀錄片，虧說：「2個無聊的原住民，竟然可以組團這麼久。」

而13日恰逢顏志琳50歲生日，顏媽媽及妹妹在演唱會中端出蛋糕唱著排灣族的古調驚喜現身，顏媽媽用排灣族語表示，「這是顏志琳一直想學會的一首古調，透過這次機會唱給他聽，祝他生日快樂。」全場歌迷合唱生日快樂歌，獻上滿滿祝福。

昨一開場，2人從巨大「20」鋼鐵舞台登場，他們身穿紫外光西裝，飆唱〈下一站〉揭開序幕，熱情呼喊「高雄巨蛋，我們來了」，尤秋興打趣說：「今天很多親朋好友都在這裡，像我們2個人的婚事一樣，很感謝！」出道逾20年的他們，表示歌迷從小聽他們的歌長大也變成母親，希望20年後的母親節，還能跟大家見面，祝大家母親節快樂。

他們還走到延伸舞台，熱情與歌迷握手，引起近萬名粉絲尖叫，在演唱〈迷湯〉前，尤秋興說：「感謝大家的沒有秩序，這首是給母親的歌曲，每次回家都會有熱湯，心裡很溫暖，媽媽們我愛妳們。」 昨全場共演唱37首歌曲，全程逾3小時，票房9成8，粗估吸金2058萬。

(中時 )

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