蘋果煮熟吃更養生？醫師破迷思

2018年05月12日 22:38 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

蘋果向來被民眾視為健康的水果，生活中，流傳許多關於吃蘋果的好處，除了可以降膽固醇、解便秘之外，網路上甚至出現「蘋果煮熟吃更養生」的說法，然而這些都是正確觀念嗎？

網路謠傳「吃煮熟的蘋果可防治嘴唇生熱瘡、牙齦發炎、舌裂等內熱現象」，恩主公醫院中醫部內科主治醫師廖唯宇表示，由於蘋果為外來水果，中醫古籍未明確記載屬性與功效，也無現代研究證實，所以目前中醫沒有此說法。

從中醫的角度來說，寒、涼性的植物類食物可透過加薑或酒長時間炮製，使其成為溫熱性，以利偏寒體質者吸收，例如：屬性偏寒的何首烏經黑豆汁、黃酒炮製後，性質變成甘溫主補。（各類食物的炮製方式不同，需請教專業中醫師，避免引發副作用。）

如果光靠加熱，沒有透過其他物質輔助，並不會改變食物的屬性，也不會改善脾胃虛寒的體質，因此將蘋果煮熟吃的意義不大。

不過營養師余朱青指出，蘋果加水煮熟後，纖維會軟化、釋出果膠，加強穩定血糖、降低膽固醇的效果，但同時蘋果的水溶性維生素C也會流失，減少所含的營養成分。一般來說，若是咀嚼、腸胃功能不佳者，才會建議將蘋果（去皮）煮過，讓纖維軟化方便入口，也較不容易造成腸胃不適。

吃蘋果對人體的幫助

余朱青也說，蘋果皮的膳食纖維含量高，吃帶皮蘋果並多喝水，能使腸道內容物的體積膨脹，促進腸胃蠕動，改善便秘。余朱青建議，喝水量以體重每1公斤喝35~50c.c計算，搭配1顆蘋果為宜。

而拉肚子的人可單吃蘋果果肉，讓果膠吸收腸胃內的水分來止瀉，不過，別連果皮一起吃，以免纖維刺激腸胃、加重腹瀉症狀。

蘋果籽有毒？

美國醫學新知網站「今日醫學新聞（Ｍedical News Today）」指出，經咀嚼或碾碎的蘋果籽會釋放少量的氰化物，含有毒性。資料顯示，體重9公斤的兒童，吃下27個咬碎的蘋果籽，就有可能中毒；

體重54公斤的成人，吃進162個蘋果籽，也有致命風險。

不過，若是直接吞下完整（不咬碎）的蘋果籽，則不太可能造成任何不適症狀，因為蘋果籽的表皮會保護其免受消化酶（digestive enzymes）損害，所以不會產生有毒物質，傷害人體消化系統。

基本上，除非咬碎並吃下超過150個蘋果籽，才有可能感到不舒服，因此，如果只是不小心吃了一點蘋果籽，其實並無大礙，不用太擔心。

吃水果原則：適量、避免空腹、不在晚餐後食用

廖唯宇提到，雖然蘋果不溫熱也不寒涼，現代中醫大多將其歸類為平性食物，但水果類其實都偏甜，食用過多容易上火，且纖維質多、不易消化，一天最好不要吃超過一個手掌的量。

此外，空腹時不適合吃水果，以免過度刺激腸胃。他建議，水果可於白天正餐後半小時食用，因為此時腸胃有較充足的能量消化；而晚餐過後，「人體陽氣偏弱，腸胃功能較不好，就不要再吃水果了」。

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(中時電子報)