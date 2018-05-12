蘋果煮熟吃更養生？醫師破迷思

蘋果煮熟吃更養生？醫師破迷思 (圖／康健雜誌)

友善列印
中時電子報
／編輯、／文

蘋果向來被民眾視為健康的水果，生活中，流傳許多關於吃蘋果的好處，除了可以降膽固醇、解便秘之外，網路上甚至出現「蘋果煮熟吃更養生」的說法，然而這些都是正確觀念嗎？

網路謠傳「吃煮熟的蘋果可防治嘴唇生熱瘡、牙齦發炎、舌裂等內熱現象」，恩主公醫院中醫部內科主治醫師廖唯宇表示，由於蘋果為外來水果，中醫古籍未明確記載屬性與功效，也無現代研究證實，所以目前中醫沒有此說法。

從中醫的角度來說，寒、涼性的植物類食物可透過加薑或酒長時間炮製，使其成為溫熱性，以利偏寒體質者吸收，例如：屬性偏寒的何首烏經黑豆汁、黃酒炮製後，性質變成甘溫主補。（各類食物的炮製方式不同，需請教專業中醫師，避免引發副作用。）

如果光靠加熱，沒有透過其他物質輔助，並不會改變食物的屬性，也不會改善脾胃虛寒的體質，因此將蘋果煮熟吃的意義不大。

不過營養師余朱青指出，蘋果加水煮熟後，纖維會軟化、釋出果膠，加強穩定血糖、降低膽固醇的效果，但同時蘋果的水溶性維生素C也會流失，減少所含的營養成分。一般來說，若是咀嚼、腸胃功能不佳者，才會建議將蘋果（去皮）煮過，讓纖維軟化方便入口，也較不容易造成腸胃不適。

吃蘋果對人體的幫助

余朱青也說，蘋果皮的膳食纖維含量高，吃帶皮蘋果並多喝水，能使腸道內容物的體積膨脹，促進腸胃蠕動，改善便秘。余朱青建議，喝水量以體重每1公斤喝35~50c.c計算，搭配1顆蘋果為宜。

而拉肚子的人可單吃蘋果果肉，讓果膠吸收腸胃內的水分來止瀉，不過，別連果皮一起吃，以免纖維刺激腸胃、加重腹瀉症狀。

蘋果籽有毒？

美國醫學新知網站「今日醫學新聞（Ｍedical News Today）」指出，經咀嚼或碾碎的蘋果籽會釋放少量的氰化物，含有毒性。資料顯示，體重9公斤的兒童，吃下27個咬碎的蘋果籽，就有可能中毒；

體重54公斤的成人，吃進162個蘋果籽，也有致命風險。

不過，若是直接吞下完整（不咬碎）的蘋果籽，則不太可能造成任何不適症狀，因為蘋果籽的表皮會保護其免受消化酶（digestive enzymes）損害，所以不會產生有毒物質，傷害人體消化系統。

基本上，除非咬碎並吃下超過150個蘋果籽，才有可能感到不舒服，因此，如果只是不小心吃了一點蘋果籽，其實並無大礙，不用太擔心。

吃水果原則：適量、避免空腹、不在晚餐後食用

廖唯宇提到，雖然蘋果不溫熱也不寒涼，現代中醫大多將其歸類為平性食物，但水果類其實都偏甜，食用過多容易上火，且纖維質多、不易消化，一天最好不要吃超過一個手掌的量。

此外，空腹時不適合吃水果，以免過度刺激腸胃。他建議，水果可於白天正餐後半小時食用，因為此時腸胃有較充足的能量消化；而晚餐過後，「人體陽氣偏弱，腸胃功能較不好，就不要再吃水果了」。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

果皮營養更甚果肉 這些水果連皮吃最好
喝青菜豆腐湯會結石？10個飲食迷思一次解答
譚敦慈：自來水蒸飯會致癌？電鍋、電磁爐迷思一次破解
運動後吃東西易變胖？讓你恍然大悟的８個健康迷思
蘋果│青色勝出！預防膽結石又消疲勞
防失能！林口長庚出招 中風者首… 「燒聲」免驚 聲帶囊腫新療法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。