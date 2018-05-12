俄S-400防空系統全套運到 陸將可嚴控台海

2018年05月12日 22:43 中時電子報 楊幼蘭

歷經波折後，中國採購的第一套俄製S-400「凱旋」（Triumf）先進防空飛彈團裝備已經全部運到。

據塔斯社報導，一名俄羅斯軍事外交消息人士透露，裝載飛彈發射車、S-400防空飛彈、指揮控制車、雷達裝置，能源供應系統與相關裝備的3艘俄羅斯貨輪已先後抵達中國。

而第3艘，也就是最後一艘運有相關支援裝備的船隻5月也已抵達中國。消息人士說，它除了帶來去年12月在英吉利海峽暴風雨中沒受損的裝備外，也運來修好的裝備。而俄羅斯相關人員將從5月底開始向中國交付裝備，整個過程預料將耗時兩個月。

據稱北京以30億美元（近900億台幣）的代價，訂購了4-6個飛彈團的S-400飛彈系統。然而，俄羅斯消息人士最近透露，中國只買了兩個飛彈團的防空系統。而《外交家》（The Diplomat）也認為，以相關花費來看，後者比較可信。

根據未經證實的報導，俄羅斯交付中國的第一套系統將武裝S-300使用的48N6E2飛彈。而後續交付的系統，據稱將包括射程超過380公里的40N6E飛彈。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，解放軍有15個飛彈師的S-300部署在福建沿海，面向北台灣。

而據美國之音報導，俄羅斯軍事分析家說，中國在部署射程很遠的S-400防空飛彈時，如果主要針對台灣海峽，台灣空軍戰機一起飛，就會受到這種俄製飛彈的威脅。

S-400是俄羅斯最先進的長程防空系統，能發射巡弋飛彈與戰術彈道飛彈，一次最多能追蹤並打擊300個目標，最大射程達400公里。

S-400防空飛彈系統最大的特點之一，就是能發射低空、中空、高空與近程、中程，遠程等各類飛彈。

這些性能迥異的飛彈可互補，形成多層的防空屏障。它能採用的飛彈達8種之多，包括48N6DM、9M96E、9M96M，48N6與40N6等。但除了9M96E和9M96E2有部分資料外，其他飛彈的資料並不多。

俄羅斯因侵略烏克蘭，併吞克里米亞，受到西方制裁後，開始放鬆武器出口限制。中國是率先向俄羅斯採購S-400防空飛彈，以及蘇-35戰機的外國買家。

而台灣海峽與國際形勢的變化，也使北京期望能儘快獲得這些先進武器。俄羅斯除了快速向中國交付S-400防空飛彈外，截至去年底為止，在北京採購的24架蘇-35戰機中，俄方已交了14架，而其餘戰機將在明年全部交付中國。

據悉中國目前將已獲得的蘇-35戰機，全都部署在能針對台灣海峽和南海的廣東湛江地區。

而解放軍10日證實，東部與南部戰區空軍協同行動，出動轟炸機、偵察機雙向繞飛台灣。而蘇-35則首次與轟-6K戰機編隊飛越巴士海峽，實現了繞台巡航的新模式。

(中時電子報)