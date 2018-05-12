秀智見面會發生「大型事故」自曝不喜歡運動

秀智帶來多首舞曲，不時對台下粉絲放電、裝可愛。（盧禕祺）

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秀智的亞洲巡迴第一站就在台灣。（盧禕祺）
秀智準備許多不同的舞蹈表演。（盧禕祺）
秀智小露香肩、露美腿。（盧禕祺攝）
韓國藝人裴秀智粉絲見面會，12日晚間在台大體育館舉行。

韓國「國民初戀」裴秀智12日她在台舉辦見面會，將台北場設定為亞洲巡迴首站。23歲的她一開場就秀中文：「你們想我嗎？」在跟粉絲玩比手畫腳時，她不停地比畫各項運動題目，還調皮地用中文說：「我不喜歡運動，累死了、煩死了。」

秀智還幫2位幸運的女粉絲畫素描，姿態相當專業，粉絲則暖心表示，能在素描時跟偶像對到眼超幸福，秀智也開心說：「我也很幸福！」下一個「許願樹」節目，秀智隨機抽便利貼滿足粉絲要求，除合照、飛吻外，還跳了段韓國綜藝節目常見的「兩倍速舞蹈」。秀智昨帶來多首舞曲，從甜美風的〈HOLIDAY〉、動感的〈SObeR〉、以及特別準備的性感舞蹈，總共換了3套衣服，更唱了周杰倫的〈等你下課〉。

最後秀智在舞台上感性說：「前天我說我的幸福99分，見到你們就是100分，現在感覺是1000分。」接著她以為要繼續跳舞，結果大螢幕播出粉絲準備的應援影片，她一開始嚇到，以為出了「大型事故」，但看完粉絲準備的影片，她擦著眼淚說：「本來是想送禮物給大家，結果大家送禮物給我。」也自嘲應援影片中以前青澀模樣被挖出來，的確是「大型事故」。

(中時 )

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