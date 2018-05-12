泰旅遊局：強迫陸客購物中國籍無照導遊已被逮捕

泰國旅遊局公布逮捕中國籍無照導遊的圖片。（圖／泰國旅遊局微博）

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中時電子報
泰國導遊對未購物的陸客旅行團咆哮威脅

泰國國家旅遊局發布的消息指出，關於10名中國遊客在泰芭提雅旅遊遭遇黑導恐嚇、逼迫購物無法忍受，深夜「大逃亡」事件有最新進展：涉事中國籍黑導遊已在芭提雅被警方逮捕。

據《澎湃新聞網》報導，5月7日此事件發生後，泰國黑導遊怒吼遊客，逼迫購買乳膠枕的視頻在網上廣泛宣傳吸引大量網友關注，視頻播放量達到300萬次，逐漸對泰國旅遊業形象造成一定負面影響。泰國旅遊局得知此情況後已緊急聯繫泰國旅遊警察局嚴肅處理，給中國遊客一個交代。

泰國旅遊局隨同警方召開說明會說明處理經過。（圖／泰國旅遊局微博）

泰國旅遊局指出，5月11日晚泰國旅遊警察局副局長素拉切警少將帶隊，聯合芭提雅旅遊警察、移民局警察展開收網工作，在芭提雅將涉事中國籍21歲男性黑導遊李海抓捕歸案。李海在警局中對視頻裡恐嚇遊客消費導致遊客深夜折返的所作所為供認不諱。據其交代：事發期間曾帶10名中國遊客到芭提雅一家乳膠中心購買乳膠枕頭從中收取回扣，由於購買人數較少沒有賺到錢，於是才口出狂言恐嚇遊客，導致遊客集體脫團返回曼谷。

陸客是泰國旅遊團來源的大宗，泰國當局不敢輕忽，迅速處理旅遊糾紛。（圖／泰國旅遊局微博）
涉事的無照中國籍導遊已被泰國警方逮捕。（圖／泰國旅遊局微博）

泰國旅遊警察工作人員調查發現，該名中國籍男子供職於泰國TYT旅行社，沒有導遊證，屬於在泰非法從事旅遊工作的外籍黑導遊。此次事件已經對泰國旅遊業良好形象造成一定損失，警方對李海以「未經允許非法從事導遊行業工作」罪名逮捕，一同逮捕的還有TYT旅行社兩位泰籍負責人，下一步泰國警方將依據泰國法律對他們嚴懲。

(中時電子報)

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