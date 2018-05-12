獨／張峰奇認愛姊姊型女友 母親節先陪「她」過

張峰奇和媽媽楊珮琪。（洪秀瑛攝）

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母子感情很不錯。（洪秀瑛攝）
張峰奇（左）演出《戲說台灣》。（取自臉書）
張峰奇劇中神仙扮相。（取自臉書）
魁嫂和女兒娃娃。（魁嫂提供）
張峰奇和爸媽。（魁嫂提供）
張魁（右）日前上張菲的節目，與魁嫂及老友合影。（魁嫂提供）

資深藝人張魁和妻子楊珮琪（魁嫂）對兒子張峰奇十分愛護，母親節將至，張峰奇說媽媽喜歡過各種節日，他從不會忘記，笑稱因為媽媽都會在手機群組提醒他這位「房客」，平時他沒工作，媽媽也常找他和妹妹一起吃飯，其實天天都像母親節。

魁嫂吐槽兒子曾講過將來要找個比媽媽漂亮的女友，她特別說「我不會說這麼無知的話啦」，言明自己絕不干涉兒子談戀愛的事，最重要是兒子能找到對他好的女生。張峰奇笑認喜歡姊姊型女友，他雖然常被認為是小屁孩，但感情中很懂得照顧女方。已空窗1年多的他，不急著談戀愛，覺得1個人滿自在。

他自認以前偶像包袱重，近來拍《戲說台灣》，慢慢甩掉偶包不當「張峰奇」，首次扮古裝演出「張仙送子」單元，新鮮面孔吸引觀眾目光，粉絲也誇他古裝造型帥氣，收視很不錯。

劇中獻出螢幕初吻，他非常慶幸自己有其他演員的幫忙，拍哭戲也抓到訣竅，秘訣是「入戲」。他說有一場要和女演員許鈞鈞分離的戲，哭到不能自己，讓他印象特別深刻，自覺演技被提昇許多。魁嫂看兒子對演戲愈來愈有心得，打算重出江湖籌拍新戲及綜藝節目。

(中時 )

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