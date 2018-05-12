教部嗆重啟遴選 網怒：只有換掉執政黨 台大才會有校長

2018年05月12日 23:37 中時電子報 黃麗蓉

台大要求速聘管中閔，教部卻回嗆：盡速重啟遴選。總統府前副秘書長羅智強在臉書PO文指出，民進黨甚至恐嚇台大，如果走行政訴訟，可能「三四年沒有校長」，他認為這只是暗夜吹口哨壯膽。

台大要求速聘管中閔，羅智強表示，給台大掌聲！而現在還在說管校長「違法兼職」的人，不知已經被教育部出賣了嗎？如果管中閔真的違法的話，把違法情形寫進公文，一翻兩瞪眼。但教部公文，唯一重啟遴選的理由，是「獨董未揭露」，表示那些到大陸演講、學術論文、獨董兼職等議題，教部自己心虛，根本不敢列為遴選無效的理由，因擔心上法院站不住腳。

羅智強直指，民進黨恐嚇台大，如果走行政訴訟，可能「三四年沒有校長」，這只是暗夜吹口哨壯膽。蔡英文總統吃相如此難看，已經是不可能連任，2020年5月20日不管是誰當選，上任第一件事，就是聘任管中閔為台大校長。請台大為台灣的大學自主堅持2年。2年之後，台灣人民一定會讓新校長堂堂正正就任。

網友說：「台大人讚！這樣讀書人的風骨才令人佩服！」、「有骨氣，不怕強權，堅持校園自主，值得尊敬。」「就讓我們在看下去，這個說沒有政治力介入的蔡政府，接下來又會說出什麼莫須有的理由，來拒絕管先生就任。」、「再撐2年，請管校長風光就任。」更有人憤怒說：「只有換掉執政黨，台大才會有校長。」

(中時電子報)