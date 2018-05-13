NBA》教練殺手？詹姆斯親上火線否認新封號

詹姆斯不願牽扯到媒體把他封為教練殺手的話題當中。(美聯社)

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中時電子報

隨著暴龍突然解雇總教練凱西，「小皇帝」詹姆斯正式被封「教練殺手」，但他在13日接受《EXPRESS》訪問，對自己是否在凱西解雇當中扮演一部分角色，他表示，「我不知道！我鐵定不是一人軍團(one-man army)。」

「在我職業生涯中，很幸運替兩支優秀球隊效力過，跟一些非常優秀的球員一起打球，也在季後賽取得一些成功，」詹姆斯表示，「因此我不會陷入媒體所描述的事情(教練殺手)當中，我總是最後1個關注媒體怎麼說我的人。」

只能說沒辦法，誰叫詹姆斯一直待在東區，事實上，在他職業生涯當中，因為被他擊敗或淘汰導致下台的總教練太多了，包含前活塞總教練范岡迪、前公牛教頭席波迪、前老鷹總教練巴登豪瑟、前籃網教頭奇德等人都算「受害者」。

其他遭遇類似狀況下台(被詹皇領軍球隊擊敗後的兩年內)的總教練，還有艾迪喬丹、羅倫斯法蘭克、桑德斯、瑞弗斯、佛格、戴爾尼格羅等人，更別忘記前騎士總教練布拉特，當然也要算是這名「教練殺手」的「犧牲品」之一。

聽到詹姆斯的回應，很明顯是不想跟凱西的下台有所牽連，問題是他連8年闖進東區冠軍賽的背後，早已累積無數東區球員與教練的失望或飲恨，只能說他太強大了，不僅讓球員難以突破，總教練的位置也越來越難坐。

(中時電子報)

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