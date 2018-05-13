下限在哪？！高雄商旅促銷價令人驚 網友：這國家怎麼了？

2018年05月13日 01:01 中時電子報 高德順

兩岸關係未改善，過去以陸客為主的飯店業者影響首當其衝，為求生存，飯店降價求客，壓縮中小型旅館生存。有網友發現，位在高雄火車站交通熱點附近的商務旅館，打出「住宿390元起、休息100元起」的宣傳布條，削價搶客。網友發文：「酒店一夜只要台幣390，高雄火車站旁喔！這個國家怎麼了？」。

網友在臉書發文並附上照片，照片中這家商旅位在建國路，距離高雄火車站相當近，只有大約兩百公尺。商旅外牆懸掛醒目宣傳布條：「住宿390元起、休息100元起」，經電話詢問，價錢不分平日假日，採均一價，業者甚至推出「休息一小時」選項，消費者辦完事就走人，也能增加「翻床率」。無獨有偶，這間商旅後方也緊臨另一家商旅，住宿599起跳，也主打低價策略。

另一家附近商旅也走低價策略，住宿599起。(圖/高德順)

發文網友感嘆，看到昔日高雄應該要塞的路段現在竟然不塞，沿火車站走，所有黃金店面空租3-5成，很罕見，連這好地段酒店只要390，太嚇人了，而最糟的情況還未到，應該還在往下掉，高雄現在只剩下漢神巨蛋商圈，其他都沒人，新掘江一家一家的倒。

熱度不再！高雄火車站正對面昔日搶手的金店面，目前有不少空著待租。(圖/高德順)

緊臨高雄火車站旁的大型商辦，目前也空著待租。(圖/高德順)

這張照片引起廣泛討論，有網友回應，以前大家搭火車進城消費，現在是自己開車進城消費，或搭高鐵進城來消費，商圈早早就線性轉移，台中也是，最紅的商圈在七期重劃區，火車站早掰了。也有網友回應，這家商旅都是接陸客跟學生團，因為少了陸客，百家競爭下，只好降價求售。

網友留言討論(圖擷自Davis臉書)

根據交通部統計，高雄2017年觀光飯店入住率僅有61.7%，創下7年來新低，市場盛傳多達10餘家求售，高雄飯店業陷入苦戰。

(中時電子報)