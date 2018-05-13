劉立立子弟兵籲金鐘頒特殊貢獻獎表彰

2018年05月13日 01:51 中時 洪秀瑛

李天柱。（盧禕祺攝）

王玫兒子董奕靖。（盧禕祺攝）

李天柱（左起）、趙永馨、秦漢。（盧禕祺攝）

江祖平。（盧禕祺攝）

歐陽龍。（盧禕祺攝）

康凱。（盧禕祺攝）

秦漢（左）和林煒。（盧禕祺攝）

湯志偉。（盧禕祺攝）

任賢齊。（盧禕祺攝）

劉立立的朋友們。（盧禕祺攝）

沈怡（左起）、任賢齊、李天柱、勾峰、趙永馨、康凱夫婦、傅雷、徐乃麟、楊懷民、歐陽龍 。（盧禕祺攝）

徐乃麟。（洪秀瑛攝）

黃文豪。（洪秀瑛攝）

瓊瑤御用導演劉立立上月22日因小腦萎縮症病逝，她的家人及子弟兵12日在華山藝文特區舉辦紀念回顧展。劉立立的愛情故事充滿戲劇性，與導演董今狐及元配王玫曾維持45年「一屋二妻」生活，劉立立晚年臥病在床，王玫也貼心照顧，王玫昨說將來死後不設塔位、不設牌位，與董今狐、劉立立也不合葬，「下輩子3人有緣再相聚」。

外界封她是「最偉大元配」，王玫表示，「愛情這東西很難說明白，我是對愛情很忠的人，老公（董今狐）優缺點我都包容，立立又是這麼好的人」。劉立立對王玫小孩視如已出，小兒子董奕靖一手籌辦回顧展，他說：「特地選在母親節前一天舉辦，比起追思會，我相信回顧展更適合媽媽，這也是我能為她做的最後一件事。」

王玫在回顧展活動上回憶和劉立立相處時光，「和她（劉立立）一起生活40多年的姊妹，她出去拍戲都會記得我，會買衣服給我，有時候我在家做家事，我們還會互喊『老太太』。」劉立立晚年臥病在床，王玫幫忙照顧，「我都會去醫院看她，給她擦擦油，以前曾夢到她可以下床走路，還說要去拍戲。」

劉立立總計拍過76部作品，包括17部電影，34部電視劇，曾與她合作的包括秦漢、任賢齊、趙永馨、李天柱、黃文豪、徐乃麟、楊懷民、江祖平、歐陽龍等都到場，劉立立的子弟兵沈怡、丁夢龍等，此次為回顧展也耗費不少心力。劉立立的子弟兵及曾與劉立立合作過《婉君》的立委高金素梅，透過影片呼籲今年的金鐘獎應頒給劉立立特殊貢獻獎，表彰她一生為影視產業的貢獻。

李天柱在回顧展上擔任主持人，他說自己最不擅長就是主持，這幾天接到這個任務時就每天睡前都很感動，一直在回想與劉立立之間的趣事，這一次則捨棄回顧展工作人員給的稿子，而是用自己跟他回憶的點滴當引言。

(中時 )