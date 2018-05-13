白冰冰新書發表會 林志穎媽露臉竟也凍齡

《冰冰Show》節目助理主持人簡至豪、東諺、阿文幫她慶祝母親節。（經紀人提供）

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白冰冰出新書。（經紀人提供）
李婷宜（左）助陣。（經紀人提供）
林志穎的媽媽（右）到場獻花。（讀者提供）

白冰冰12日發表新書《Try旺人生》 ，會中她感嘆才剛過完母難日，今天又要過母親節，這將是她度過的第一個沒有媽媽的母親節，分享會上不禁數度落淚。

很多朋友關心她母親節如何度過？ 她說，「我現在獲得最多的就是朋友，大家也說都要來陪我，但我想靜靜陪自己，今天也會在媽媽的靈前擺一桌素菜，把兄弟姊妹都叫回來」。

她常跟晚輩分享逆境中的哲學，將壞的際遇轉成勉勵自己向上的動力，更透露因母親的病逝，讓她放下很多過往在乎的事。21年來，她除了白曉燕文教基金會戮力社會公益之外，也運用影響力號召所有貴人，記者會中有不少好友到場支持，包括林志穎的媽媽，她與白冰冰私交不錯。

李婷宜與友人陳孝志特別到現場獻上永生花祝福，李婷宜說，「冰冰姊就是演藝界的永生花，永遠活力四射帶著正能量面對人生」。李婷宜說自己從小15歲進入演藝圈，面對很多起起落落，看了白冰冰的書，懂得遇見貴人跟壞人的差別。

《冰冰Show》的3位助理主持人簡至豪、東諺、阿文，昨晚特別買了蛋糕跟禮物到白冰冰家給她驚喜，幫她慶祝母親節，讓白冰冰特別感動。

(中時 )

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