獨／阿姑今過母親節 揪老公和兒子破冰

阿姑和老公李朝永歷經婚變危機，現在每天形影不離。（取自臉書）

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夫妻倆前陣子和獅子會獅友到濟州島度假。（取自臉書）
阿姑活力十足。（取自臉書）
阿姑鏡頭前嬌媚模樣。（取自臉書）
阿姑欣賞濟州島風光。（取自臉書）

80歲的周遊（阿姑）去年因小10歲的導演老公李朝永外遇鬧婚變，她最後和李朝永公開喇舌原諒他，「世紀復合」後，夫妻形影不離，但阿姑的2個兒子馮凱、張志群8個多月來與李朝永尚未和好，關係仍處於零互動狀態。

阿姑今天(13日)精心安排一家人到牛排館慶祝母親節，盼「軟硬兼施」讓老公和兒子破冰，這也是阿姑鬧婚變、李朝永和阿姑2個兒子鬧爭財產風波之後，李朝永首次坐下來和他們一起吃飯，小兒子張志群說：「我們都會去用餐，母親節，媽媽開心最重要。」

去年阿姑鬧婚變新聞鬧得沸沸揚揚，最後是她求李朝永回去，2老已經和好，目前她的最大心願就是希望一家人慢慢重修舊好。見過大風大浪的阿姑，面對自己的感情仍糾結萬分，一邊是深愛的老公，一邊是割捨不斷的兒子，老公的軀殼雖然回到她身邊，對她更加體貼溫柔，一方面又放不下曾背叛的痛苦，內心愛恨交織。

母親節前夕，雲林出生的阿姑，獲得雲林同鄉會表揚為模範媽媽，她豪氣說「我絕對夠資格」，這個表揚也是母親節最好的禮物之一。她說當年金門發生砲戰沒人要去勞軍，她自告奮勇去2次險喪命，「大家誇我很愛國，其實是為了賺奶粉錢，當時我讓馮凱念私立學校，千辛萬苦養大2個孩子」。她說兒子們都很優秀，她多年前開腦手術，兒子吃齋，前陣子她膝蓋開刀，馮凱也到緬甸短期出家，幫全家祈福。

(中時 )

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