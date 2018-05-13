【母親節3樣情】周丹薇思亡母淚崩 鄧美芳收兒感謝文

2018年05月13日 07:32 中時 洪秀瑛

三人私交不錯。（司馬三三提供）

鄧美芳（右）和徐楓是多年好友。（鄧美芳提供）

姊妹情深。（鄧美芳提供）

鄧美芳保養得宜。（鄧美芳提供）

油輪上的風光景致。（鄧美芳提供）

人美、景美。（鄧美芳提供）

開心出遊。（鄧美芳提供）

鄧美芳（左起）、徐楓、徐楓妹妹徐杰。（鄧美芳提供）

懷念三毛。（鄧美芳提供）

三人玩自拍。（鄧美芳提供）

度假心情愉悅。（鄧美芳提供）

周丹薇與鄧美芳日前應好友司馬三三之邀，觀賞「紫砂初心與司馬三三繽紛水墨」個展，一樣的母親節卻有三樣情。周丹薇去年歷經喪母之痛，至今尚未平復，「對母親的思念是永遠不會斷的」，她想念母親，心裡總覺得空蕩蕩的，有時心情低落得連手機都不看，也無法和朋友們聊母親的話題，深怕自己情緒失控。

看展當天，她忍不住悲痛情緒，當場淚崩，令人看了不捨，今天(13日)是母親節，她說今早去教會，然後到媽媽的好朋友家聚會，朋友們怕她孤零零的，「他們不要我在家呆著」。

司馬三三88歲的媽媽今年初辭世，反讓她和斷聯4年的兒子破冰，母子已恢復聯絡，今年的母親節心情特別不同；鄧美芳剛從歐洲旅遊返台，她老公和33歲的兒子從上海來台，一家人今天陪母親過節，她說兒子以前會寫卡片，現在大多用微信發文給她，情感表達更直接也貼心，兒子已有女友，當媽的她不急，覺得兒子想結婚就結，她十分開明。

周丹薇現在特別注重健康，「沒有健康的身子什麼都做不了」，與好友鄧美芳常交流養生經，周丹薇做空中瑜珈、打羽球，鄧美芳則是快走跟正常作息。

息影20多年的鄧美芳玩遍世界各地，好友們拱她出旅遊書，她笑說只是老公喜歡玩，前陣子她剛從葡萄牙搭奢華郵輪玩北歐，途經金絲雀群島，造訪三毛與荷西好友經營的中國餐廳，荷西在此居住11年，與金門飯店的老闆娘結為好友，仍留著與三毛的合照。三毛曾幫徐楓寫過電影劇本《滾滾紅塵》，她和徐楓及徐楓的妹妹徐杰特地到那吃中飯，並懷念三毛。

鄧美芳跟徐楓坐過3次油輪，「老朋友在一起玩，很開心」，她們一行12人還到摩洛哥體驗北非風情，船上又有米其林餐廳，歷經數10天才在葡萄牙下船，最終經杜拜轉機回台。

司馬三三這回展出的畫作讓周丹薇及鄧美芳自嘆不如，潛心琉璃藝術的周丹薇說「隔行如隔山」，她年底計畫再到義大利上琉璃課，單身的她形容自己「心如止水」，鄧美芳笑說：「有機會我再投石子進去」。學畫已8年的鄧美芳則讚美「三三的畫恣意奔放，跳脫一般人的想像」，她自己習慣在旅遊中拍下美麗風景照，再以照片作畫，1年平均3至4幅作品，藉畫畫陶冶性情。

(中時 )