超級震撼彈！呂秀蓮、張善政認同台大決議 籲爭議回歸法治解決

2018年05月13日 03:56 中時電子報 高德順

教育部駁回台大校長的遴選結果，台大臨時校務會議12日針對校長人事案做出「要求教育部盡速發聘」的決議。今(13日)凌晨傳出「超級震撼彈！」，曾分別擔任不同政黨執政時期的前副總統呂秀蓮、前行政院長張善政分別發表聲明，兩人並提出「不是挺管、是挺法治」共同建言，認同昨天台大校務會決議，認為教育部應盡速發聘「遴選委員會選出之校長當選人」為校長。兩人強調，並非支持任何個人，而是呼籲任何爭議，必須回歸「法治」解決。

根據聯合報，張善政深夜證實，確有與呂秀蓮發表聲明並提出共同建言一事，但他表示，呂秀蓮的聲明及共同建言內容，必須等呂秀蓮方面進一步修正確認內容為主，呂秀蓮的想法也要她本人出面說明為準。

張善政指出，他與管中閔曾同在馬政府內閣共事，他目前也擔任台灣大哥大公司的法人董事，自知如對此事多言，立場恐遭受質疑。他近日有機會透過友人與呂秀蓮討論此事，得知具有法律學位的她，對此事看法傾向「在法律上，不應拔管」。如果以呂的政治背景，套用當今社會藍綠的對立氣氛，她應該是支持拔管才對。但是，事實卻不然。因此，他也願意頂住外界可能對他立場的疑慮，呼籲社會對此事摒棄藍綠意識，以法治的角度來處理，基於「對事不對人」的出發點，他呼籲：

(1) 不論當選人是誰，教育部按照台大遴選委員會的選舉結果公告當選。

(2) 另案處理兼職及選舉過程的爭議。如有明確證據顯示兼職或選舉涉及弊端，再依相關法規處理，包括可能最嚴重的撤銷校長職務。

張善政表示，他自認聲明擺脫藍綠爭議，但可能許多人不做此想，甚至抓住他的立場大做文章。但是他仍願意嘗試看看，如果社會大眾願意給台大及藍綠和解一個機會，則國家甚幸，台灣畢竟還是很有希望的！

據傳呂秀蓮在她的聲明中數度引大學法相關規定，她認為，法治是民主的根基，法治的核心原理是人人平等，不因人而異。基於此，她與張善政雖屬不同政黨，但願超越藍綠，共同呼籲：不挺管，只挺法治!不過，呂秀蓮的聲明仍需經當事人親自確認。

(中時電子報)