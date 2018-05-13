富基魚市歡度母親節！活跳跳海鮮伴溫馨

2018年05月13日 05:08 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天就是溫馨的母親節就了！想好怎麼跟親愛的媽咪慶祝母親節了嗎？為迎接即將來臨的母親節，在5月12日母親節前夕，富基魚市結合本市石門區公所辦理「107年石門粽、農特漁產推廣活動」，以當地傳統特色，規劃一系列活動，另在母親節活動當天，魚市安排消費滿額送好康活動，歡迎大家帶著最親愛的媽咪與全家人來漁港一邊享用美食，一邊享受幸福的天倫之樂！

活跳跳海鮮。（新北市漁業處提供）

富基魚市吃海鮮 有吃又有玩

農業局說明，為行銷石門地區在地特色的石門肉粽，以及富基魚市現撈的生猛海鮮，同時帶動當地觀光遊憩，特別於5月12日母親節前夕，配合石門區公所舉辦「107年石門粽、農特漁產推廣活動」，現場除提供1,000顆石門粽免費品嚐外，還有媽媽粽頭彩咬金戒子趣味遊戲及農特產品消費滿百即贈送摸彩券系列好康，活動當天還有鼓藝團表演、魔術秀及包肉粽比賽等精彩的藝文演出，讓民眾有吃又有玩。

各式現流海鮮。（新北市漁業處提供）

魚市滿額享好康 慰勞媽媽歡度母親節

富基魚市生活家黃經理表示，母親節當天，魚市也準備了消費滿額送好康的活動，只要民眾在富基魚市生鮮攤位，單筆消費金額滿3,000元，攤商即免費贈送鮮美海味食材（蚵仔、文蛤或海菜等）1份，讓您買得開心，吃得滿意。

農業局表示，富基魚市是北海岸知名的觀光魚市，以活跳跳的現撈海鮮聞名，海鮮新鮮美味，母親節假期帶媽媽來漁港大啖海鮮美食，是個不錯的選擇，生鮮活魚、龍蝦、海鰻、萬里蟹及海產貝類等等各式各樣的海鮮，應有盡有，民眾在魚市不僅可採買現流魚貨，還可看海景、吃海鮮，民眾可先在A棟生鮮區選購食材後，再到B棟代客料理店選擇各項食材的烹煮方式，可以幫媽媽們省去料理海鮮的麻煩，全家在大快朵頤，大啖海鮮後，鄰近還有遠近馳名的富貴角燈塔、白沙灣及風箏公園等旅遊去處，歡迎闔家在春暖花開的母親節，來富基魚市走走，享受這美好的自然景色。

(中時電子報)