信義計畫區歡度母親節！赫見世界最大米點心拼圖

2018年05月13日 05:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今天是一年一度母親節！計畫好要帶媽咪去哪呢？不妨來信義計劃去走走！看看世界最大米點心拼圖也有優質米穀雜糧精品！

農糧署邀集國內產製米穀雜糧製品廠商超過100家加入米糧俱樂部，除規劃將廠商嚴選的產品於最大團購平台GOMAJI上架販售，並已於4月14日、21日兩週週末，分別在台中、高雄舉辦米糧精品市集，讓全國各地的消費者都有機會能夠購買優質米穀雜糧精品。

農糧署表示，精品市集最終回臺北場將於5月12日、13日於信義21號廣場舉行，邀集近50家優質廠商，是所有場次規模最大的，並於現場販售各式米穀雜糧精品，更規劃舞台表演、互動遊戲、主題競標、米食DIY、一日小小店長等活動。

農糧署表示，為了吸引消費者對於米穀雜糧產品的關注及認同，特別在這次臺北場米糧精品市集隱藏了大彩蛋，與「挑戰金氏世界紀錄TM榮譽最大的米點心拼圖」活動結合，在5月12日精品市集現場，將以不同顏色的米點心，包括11,716條米棒、44,370顆米花說、數百片米蛋糕及米蛋糕酥，拼成9公尺*9公尺面積最大之大型拼圖，至於拼圖的圖案則是要先賣個關子，歡迎活動當天親臨信義21號廣場揭曉謎底，見證歷史性的一刻。

本週末在信義21號廣場米糧精品市集會場消費滿一百元，即可將金氏世界紀錄TM米點心帶回家；為了讓更多人了解國產米穀雜糧產品，並宣導推廣鮮享在地的觀念，亦將成功挑戰金氏世界紀錄TM榮譽的米點心由臺北市立動物園提供入園民眾於參加園內活動時兌換品嚐，共同推廣宣導國產米食之多元與創意，歡迎大家一起共襄盛舉。

(中時電子報)