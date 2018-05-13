大白鷺、小水鴨！「世界候鳥日」一起愛生態

2018年05月13日 05:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

五月溫馨母親節！這時也有很多後鳥來台！「一起為鳥類保育發聲」是2018世界候鳥日的主題，聯合國環境規劃署（UNEP）更提到今年是世界候鳥日新的開始，其不僅將候鳥的主要遷徙路徑統一成三大路線，以利於彼此訊息的交換及合作，更訂定從今年開始每年5月及10月的第二個星期六為世界候鳥日，各地應擴大保護鳥類的活動，共同來為鳥類保育發聲。

小水鴨。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示鳥類是廣泛的生物多樣性表徵之一，透過保護候鳥和其生存環境，人類就更能維護生物多樣性。因此農業局長期致力於推廣友善田園及生態保育宣導工作，來維持更佳的自然環境與生態，使新北市成為候鳥遷徒首選之地。

小白鷺。（新北市農業局提供）

亦因如此，民眾可在本市觀賞到候鳥的種類眾多，如八里挖子尾有小燕鷗、小水鴨、大白鷺、蒼鷺、赤腹鷹、彩鷸等；金山清水地區有綬帶鳥、戴勝、小水鴨、花嘴鴨、黑嘴鷗等，而其良好的友善環境，甚至吸引西伯利亞小白鶴在當地停留長達約1年半的時間。二重疏洪道水域及華江橋對岸也可觀賞到小水鴨、琵嘴鴨、雁鴨等，而五股觀音山則可觀察到赤腹鷹及灰面鵟鷹等。

花嘴鴨。（新北市農業局提供）

農業局更呼籲候鳥就像是來訪的嬌客，需要大家共同珍惜愛護，民眾在欣賞這些遠道而來的貴賓時，應遵守不接觸、不餵食、不喧嘩、不驚嚇、不用閃光燈等原則，2018年世界候鳥日希望您一起來為鳥類保育發聲，加入守護的行列。

(中時電子報)