大朵花兒與夏意共鳴！黃紗榮木藝蘭花演繹自然美

2018年05月13日 05:48 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

大朵蘭花盛開！映照湖中青蛙、小魚！芬芳中透露淡淡夏意！楚芳有幽姿，採採倏盈把。馨香滿襟袖，欲寄同心者。道遠不可求，餘懷為誰寫。佩服林下遊，自愛逸而野。《採蘭吟》 宋-釋文珦！優雅的蘭花挺拔蒼翠，花蕊裡透露淡淡芳香，自古以來就是許多文人雅士的最愛！然細膩的花朵在藝術家黃紗榮巧手下，在木雕紋裡中顯現獨特的纖柔風姿，依稀聞得到「蘭質蕙心」的另一種美。

黃紗榮〈你儂我儂〉（左）、黃紗榮〈看破〉（右。）（台北當代工藝設計分館提供）

黃紗榮為國立台灣工藝研究發展中心「台灣工藝之家」品牌認證的木藝類工藝師之一，於2011年進駐鹿港桂花巷藝術村，投入木雕創作領域近50年。受邀於彰化縣文化局和各地藝文館所辦理個展，其作品參與國內競賽亦頗受好評，先後於1998、1999和2002年分別獲得台灣區木雕藝術創作比賽、第一屆彰化縣磺溪美展和第十六屆全國美展工藝類首獎的殊榮。

回溯這段心路歷程，黃紗榮表示踏入木雕領域是從神龕製作開始，後來接觸日本欄間技術和木匾雕刻上漆方法。從最初的磨刀學起，以雙手為主，三角雕刻刀為輔，選用木質韌性夠、充滿香氣且容易保存的台灣牛樟為主要創作材料，依木材特性及纖維走向設計圖稿，慢慢地一刀一鑿雕刻出一件件栩栩如生的作品，儘管過程相當艱辛，但成品能獲得觀者肯定和收藏家的喜愛，正是他樂於創作的主因。

本次展覽為黃紗榮老師50多年創作成果，展品的題材細膩生動刻畫蘭花花卉的纖柔風姿、捕捉自然界動植物細微互動的瞬間、觀察描繪中國傳統建築、佛像和神話傳說中龍的形象。帶領觀眾從儒、道、易三家設計方法學說的角度切入作品，希望提供當代木雕創作不同的設計思考。

參展工藝家黃紗榮賢伉儷開幕致詞。（台北當代工藝設計分館提供）

「梓軒蘭馨-黃紗榮木雕50年展」

展期：05月12日至07月01日

時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)

地點：台北當代工藝設計分館3樓

(中時電子報)