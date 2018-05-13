5／13三大報頭條要聞

2018年05月13日 07:01 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●教育部不甩台大！台大昨召開第二次臨時校務會議，最後以77票贊成、30票反對、3票空白，通過「應依《憲法》及《大學法》保障大學自治精神、捍衛本校權益」，要求教部盡速發聘。不過教育部稍後迅速透過人事處發出新聞稿，要求台大盡速重啟遴選程序，還表示台大校長遴選程序瑕疵，「不是幾個議案就能補正」。

●馬來西亞前首相納吉布在9日大選敗北後下台，12日匆匆準備出國，卻被新政府列入禁止出境黑名單，無法成行。據傳他是為躲避新政府對他啟動的涉貪調查，才急著想離境。新首相馬哈地宣稱是他阻止納吉布離境的；面對巨大壓力，納吉布於12日稍晚宣布，即日起辭去國民陣線（國陣，前執政聯盟）與巫統（最大黨）主席職務。

●昨天5月12日是2008年汶川大地震10周年，當年一場強震，造成近7萬人死亡，僅隔一道海峽的台灣，送去溫暖的同胞愛，共捐款超過新台幣70億元。然而10年後的今日，冰寒的兩岸關係，幾乎倒退回台海危機的尖銳對立，當年兩岸的同胞愛還剩下多少？值得蔡政府深思。

●台北市長柯文哲接受深綠廣播電台的專訪9日播出，後續效應卻還在延燒，藍營抨擊他對兩岸論述態度反覆、迫於民進黨提名壓力失去核心價值，綠營也不買帳，認為柯「低頭」為時已晚。對於各界批評聲浪，柯文哲12日受訪時再度感嘆，台灣社會被不到6％的人綁架，應該思考如何解決。

◎旺報

●昨天5月12日是2008年汶川大地震10周年，當年一場強震，造成近7萬人死亡，僅隔一道海峽的台灣，送去溫暖的同胞愛，共捐款超過新台幣70億元。然而10年後的今日，冰寒的兩岸關係，幾乎倒退回台海危機的尖銳對立，當年兩岸的同胞愛還剩下多少？值得蔡政府深思。

●富士康在3月8日「閃電過會」後，終於在11日深夜正式拿到了大陸證監會下發的新股IPO（首次公開募股）核准批文。值得注意的是，儘管富士康獲得了A股IPO「入場券」，但證監會卻是罕見的沒有按照慣例公布募資額度，創下大陸IPO重啟以來的首例，分析師指出，這顯見在獨角獸回歸A股的風潮下，大陸監管層仍對新股上市非常審慎，尤其在市場行情多變時，對於這類巨無霸企業將很難一路大開綠燈。

●小米集團近期籌備赴港上市備受關注，但11日酷派集團高調召開記者會，嚴厲指控小米多項侵犯專利行為，並要求停售多款手機。對於酷派的出手，國際地產資管公司協縱策略管理集團聯合創辦人黃立沖表示，酷派起訴小米未必會影響到小米的上市進程，但恐怕會讓潛在投資人感覺到重大風險，進而影響到估值。

●中國人民銀行（大陸央行）11日晚間發布《2018年第1季度中國貨幣政策執行報告》，從內容看，利率市場化未來或將成為人行的施政重點。報告強調，將繼續深化市場化改革，包含讓存貸款基準利率、市場利率向「兩軌」合成「一軌」邁進，並結合國際基準利率改革的經驗，進一步完善Shibor（上海銀行間拆放利率）等基準利率體系，健全人行市場化利率調控和傳導機制。

◎工商時報

●520倒數，內資買盤簇擁，推升台股連6日收紅，市場做多氛圍濃厚，包括華通、頎邦、嘉聯益等14檔，上周獲投信、官股券商同步敲進，成交量能放大，可望成為盤面領漲先鋒。

●最新版「歐盟通用資料保護規則（GDPR）」5月25日上路，號稱史上最嚴格的規定。金管會主委顧立雄提醒目前在歐洲設有據點國銀需充分因應，包括台銀、兆豐、一銀、合庫、彰銀、華銀均全面進入備戰。

●《華爾街日報》報導，韓國最大加密貨幣交易平台UpBit上周五證實遭到韓國主管機關調查，消息一出引爆比特幣價格大跌，周六盤中比特幣一度跌深至逾3周低點。

●繼鋼鋁關稅後，美國總統川普瞄準外國汽車廠。《華爾街日報》引述內情人士報導，川普在會見汽車產業高階主管時，提議對進入美國的汽車課徵20％的關稅，並打算對外國汽車實施比美國車更嚴格的排氣標準。

(中時電子報)