拔管之亂如越戰？葉匡時：政府不修正錯誤 台灣、台大、民進黨三輸

2018年05月13日 07:53 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

教育部拔管爭議再升高！台大12日召開第二次臨時校務會議，以壓倒性多數通過「應依《憲法》及《大學法》保障大學自治精神、捍衛本校權益」，要求教部盡速發聘管中閔。教育部稍後卻發出新聞稿，要求台大盡速重啟遴選程序，還表示台大校長遴選程序瑕疵，「不是幾個議案就能補正」。對此，前交通部長葉匡時表示，民進黨政府應該趕緊抽離「拔管之亂」的戰場，以免越陷越深不可收拾，造成台灣、台大、民進黨的三輸結果。

葉匡時深夜在臉書發文指出，「拔管」是決策理論中「承諾升高」(escalation of commitment)的典型案例。決策者為了自己的「聲譽」，不願意面對或承認自己一開始的錯誤決策，不但不修正自己的決策，反而持續加碼來強化自己決策的「正確性」，最後，因為沒能修正自己的錯誤，反而讓自己輸到不可收拾。

他表示，承諾升高的經典案例就是美國參加越戰的過程，當初美國政府決定介入越戰，應該是認為可以很快解決北越的問題，沒想到北越如此頑強，美國不斷加大兵力，軍隊越增越多，美國對越戰的「承諾」節節升高而無法收拾，一直到1973年尼克森總統簽署和平協定而結束越戰，但兩年後北越擊潰南越、統一越南，美國八年越戰可說一敗塗地收場。

葉匡時說，他相信，民進黨一開始絕對沒有料到「拔管」是如此地費力費時。從「獨董揭露問題」到「論文抄襲」到「大陸兼課」，再回到「獨董先上車候補票」；民進黨政府對外放話的人則從教育部人事處長逐漸升高到教育部次長、部長、立委、行政院發言人、金管會主委，乃至於總統，可說是不斷地「承諾升高」。民進黨政府應該記取當年美國的越戰教訓，趕緊抽離戰場，以免越陷越深而不可收拾，造成台灣、台大、民進黨的三輸結果。

(中時電子報)