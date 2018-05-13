NBA》好大口氣！莫里斯自封最會防守詹皇球員

馬可斯莫里斯(右)自封是聯盟除了里歐納德以外，最會防守詹姆斯的球員。(美聯社)

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中時電子報

將於明天(14日)凌晨3點30分登場的東區冠軍賽，最引人關注的焦點之一，就是塞爾提克如何守住騎士「小皇帝」詹姆斯，塞爾提克前鋒馬可斯莫里斯13日放話，「除了里歐納德，我或許是聯盟最會防守詹皇的球員！」

也許發現自己太囂張，莫里斯隨即強調，限制詹姆斯仍需團隊合作，「一個人不可能真正守住詹皇，他是最棒的球員，我的任務是阻止他輕易得分，也不能讓他的隊友攻下30或20分，這樣我們才有擊敗騎士的機會。」

看到暴龍先前遭騎士橫掃，莫里斯認為，暴龍就是因為給了詹姆斯太多輕易取分機會，讓他越打越有自信，彷彿能在場上任何位置得分，甚至也不協防，「我們看不到暴龍利用身體對抗，我認為我們會打出不一樣的球賽。」

實際上莫里斯說得太誇張了點，在他本季兩次遭遇詹姆斯的比賽中，莫里斯防守詹皇的55次對抗，詹皇交出投16中8、攻下24分，且傳10助攻，失誤僅有1次，甚至當莫里斯對上詹皇，騎士每100回合平均可拿116.4分。

塞爾提克總教練史蒂文斯也認為莫里斯口氣太大了，「防守詹姆斯必須依賴團隊，莫里斯雖很高大、強壯且具競爭心，卻還是需要團隊努力去守詹皇，詹姆斯是個很特別的球員，他的身邊也有不少優秀球員幫忙。」

(中時電子報)

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